娛樂 電視

吳姍儒接棒《一字千金》有自信 形容曾國城像導師

〔記者侯家瑜／台北報導〕《一字千金》陪伴觀眾10年，節目今年迎來全新氣象，由Sandy吳姍儒正式接棒主持。她以清新又幽默的風格為這檔語文益智節目注入新生命。首次觀看節目精華時，Sandy笑稱：「有點像在看電影首映會！」現場笑聲連連。

吳姍儒。（資料照，記者潘少棠攝）吳姍儒。（資料照，記者潘少棠攝）

對於接手這個金鐘級IP，她坦言壓力不小，但也充滿挑戰感，「曾國城像導師，我比較像同學，希望和大家一起學中文。」她強調與製作單位「溝通沒有問題」，並感性表示，錄影過程中結識了許多素人朋友，甚至邀請對方上她的Podcast聊天。

黃豪平分享寫下「老奸巨滑」心情，爆笑全場。（公視提供）黃豪平分享寫下「老奸巨滑」心情，爆笑全場。（公視提供）

精華片段中，她靈機應變、詼諧互動的主持魅力大放異彩。當教授講解「短兵相接」時，她立即接話「就像近身搏鬥一樣緊張」，展現學以致用的反應力；又在參賽者寫錯字時以語音玩笑化解尷尬，讓全場爆笑。觀眾也大讚：「她的中文比想像中好太多！」

楊小黎自嘲，很多國文都還給老師了，今天是來妨礙風化的。（公視提供）楊小黎自嘲，很多國文都還給老師了，今天是來妨礙風化的。（公視提供）

彭志宇（左）與黃豪平自曝破褲經驗，彭志宇幸得工作人員用大力膠袋「臨時補褲」，讓他十分感激。（公視提供）彭志宇（左）與黃豪平自曝破褲經驗，彭志宇幸得工作人員用大力膠袋「臨時補褲」，讓他十分感激。（公視提供）

公視則澄清《一字千金》並無停播計畫，與全能製作公司及Sandy合作愉快。對於近期爆紅的《中文怪物》，公視表示樂見其成，認為所有讓中文變有趣的節目都是「良性循環」。節目英文名「A wonderful word」正象徵不同世代、不同族群，透過語言連結的美好。

body

