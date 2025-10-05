自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

遭爆排擠《中文怪物》小百合 藤井麻由道歉喊冤被誤會「表情管理待加強」

〔記者陳慧玲／台北報導〕前女團AKB48 Team TP日籍成員藤井麻由近期出現在網路實境節目《中文怪物》中，但最新節目內容她卻遭同為日本選手的早川小百合抱怨被排擠，還提到：「她們（藤井麻由與愛子）真的愛欺負我，不喜歡我可以去別的地方，重點是我沒辦法離開。」對於節目中出現的爭議，麻由也親自發文道歉了。

藤井麻由今（5日）發文談到：「首先，我想為自己的中文能力還不夠好這件事，向大家道歉。我願意虛心接受大家的建議和指教。但被誤會還是會有點難過。」麻由解釋：「節目裡有一幕，我原本想去找別組，想提前避開那種『彼此要競爭』的狀況。表情看起來很僵，是因為我真的很怕隊友之間的關係會因此變得尷尬。吃辦桌菜時 我們也聊了很多，不只是節目的畫面呈現的樣子而已。不過確實我的表情管理有待加強，不好意思。」

另外對於先離席引起小百合心裡不舒服，麻由說：「後來我站起來離開，是因為我想去找坐在遠處的經紀人（影片30:37馬賽克）問台灣對手的資訊，並不是刻意走掉。」另外麻由還提到：「還有一個訪問『誰的中文最不好？』當時節目組提問『女生的話呢？』我才二選一，用比較的方式，回答了能講出合理理由的人。」

藤井麻由覺得被誤會滿傷心的。（翻攝自IG）藤井麻由覺得被誤會滿傷心的。（翻攝自IG）

麻由解釋，為避免暴雷，她不方便描述狀況，甚至連小百合的名字她也沒有寫出來，但麻由表示：「在錄製第五集內容之前，我在空檔時主動去問她『是不是哪裡我讓妳不舒服？如果有的話，請告訴我。』接著我也當場向她道歉，她當下回我『沒這回事。』這段對話並沒有被拍下來，但這是真實發生的事。」

對於引起小百合覺得被排擠，麻由表示：「我知道節目會需要效果、我也會盡力讓內容更好看，努力爭取鏡頭。但被誤會我也蠻傷心的。不好意思佔用大家寶貴的時間談這些話題，但請允許我為自己說話，我會繼續學習、繼續努力。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中