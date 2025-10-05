遭爆排擠《中文怪物》小百合 藤井麻由道歉喊冤被誤會「表情管理待加強」

〔記者陳慧玲／台北報導〕前女團AKB48 Team TP日籍成員藤井麻由近期出現在網路實境節目《中文怪物》中，但最新節目內容她卻遭同為日本選手的早川小百合抱怨被排擠，還提到：「她們（藤井麻由與愛子）真的愛欺負我，不喜歡我可以去別的地方，重點是我沒辦法離開。」對於節目中出現的爭議，麻由也親自發文道歉了。

藤井麻由今（5日）發文談到：「首先，我想為自己的中文能力還不夠好這件事，向大家道歉。我願意虛心接受大家的建議和指教。但被誤會還是會有點難過。」麻由解釋：「節目裡有一幕，我原本想去找別組，想提前避開那種『彼此要競爭』的狀況。表情看起來很僵，是因為我真的很怕隊友之間的關係會因此變得尷尬。吃辦桌菜時 我們也聊了很多，不只是節目的畫面呈現的樣子而已。不過確實我的表情管理有待加強，不好意思。」

請繼續往下閱讀...

另外對於先離席引起小百合心裡不舒服，麻由說：「後來我站起來離開，是因為我想去找坐在遠處的經紀人（影片30:37馬賽克）問台灣對手的資訊，並不是刻意走掉。」另外麻由還提到：「還有一個訪問『誰的中文最不好？』當時節目組提問『女生的話呢？』我才二選一，用比較的方式，回答了能講出合理理由的人。」

藤井麻由覺得被誤會滿傷心的。（翻攝自IG）

麻由解釋，為避免暴雷，她不方便描述狀況，甚至連小百合的名字她也沒有寫出來，但麻由表示：「在錄製第五集內容之前，我在空檔時主動去問她『是不是哪裡我讓妳不舒服？如果有的話，請告訴我。』接著我也當場向她道歉，她當下回我『沒這回事。』這段對話並沒有被拍下來，但這是真實發生的事。」

對於引起小百合覺得被排擠，麻由表示：「我知道節目會需要效果、我也會盡力讓內容更好看，努力爭取鏡頭。但被誤會我也蠻傷心的。不好意思佔用大家寶貴的時間談這些話題，但請允許我為自己說話，我會繼續學習、繼續努力。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法