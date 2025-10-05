自由電子報
娛樂 音樂

「鏟子超人」花蓮光復滿身泥汗被拍 身分曝光是大咖男神

〔記者陽昕翰／台北報導〕混血男神鳳小岳親力親為投入救災，近日被網友發現低調現身花蓮光復，滿身泥汗默默加入「鏟子超人」的行列。據了解，鳳小岳與所屬的樂團壓克力柿子週四本來在宜蘭有活動，原來預定週五要去花蓮宣傳電影，因為風災行程取消，大夥決定要去災區救災，盡一分心力。

鳳小岳透露當地的災情比想像中來得更嚴重。（經紀人提供）鳳小岳透露當地的災情比想像中來得更嚴重。（經紀人提供）

近日有熱心志工在Threads分享，當時送便當與飲料到現場意外發現鳳小岳也在其中，激動喊話：「兩三週前才在飛機上重看《艋舺》，沒想到志龍本人就在眼前，少女心整個噴發！」鳳小岳的暖舉才因此曝光。

鳳小岳幫忙搬運物資。（經紀人提供）鳳小岳幫忙搬運物資。（經紀人提供）

鳳小岳當天與團員直接從宜蘭搭火車到花蓮，前一天還臨時透過蝦皮購買雨鞋，直接奔去災區幫忙。到了現場發現災情比想像中來得嚴重，大夥除了協助挖土清除災後現場，也幫忙搬運物資，運送到需要的單位，來來回回不停走動，全身都濕透了。

鳳小岳&壓克力柿子。（東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）鳳小岳&壓克力柿子。（東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）

其實鳳小岳演出的新電影《陌路兄弟》，當初就在花蓮拍攝，歷經去年地震跟今年風災，他對於當地的狀況相當不捨，因此願意盡一份心力，協助當地早日回歸正常生活。

