娛樂 最新消息

中秋是超級吉日！最強補財轉運 7大祈福法曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年10月6日適逢中秋節、天赦日和福德正神誕辰，是超級吉日，在這天祈福、補財庫的能量會翻倍。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師也分享7大祈福方式，千萬別錯過！

天赦日是民間道教信仰中，祈求玉皇大帝開恩赦罪的日子。阿谷老師指出，10月6日適逢中秋節、天赦日和福德正神（土地公）生日，天赦日除了可以赦免身上的罪業、厄運之外，也可以藉由祈求土地平安、中秋團圓之氣，帶來轉運的財富能量。

阿谷老師擅長風水等命理專業。（秦云殿提供）阿谷老師擅長風水等命理專業。（秦云殿提供）

阿谷老師特別提到，從古至今一直都有民俗說法表示「很多事情的結果要等中秋過後」，因為秋天是確定收成成果的時節，更是未來年準備的時節，那現代的生活來說，無論生活節奏、未來方向和規劃，也都會在中秋做一個總結。

阿谷老師強調，10月6日適合天赦日赦罪之外，也非常適合補財庫，可以修補和顯化出個人原本命中帶有的財富，也可以防止財運損失，建議民眾可以透過以下7種方式為自己祈福、納財和開運。

1.去大廟祈福或在家中陽台拜拜：可以到大廟寫疏文，也可以在上午準備「三種束果（例如鳳梨、蘋果、橘子、香蕉等）」和「三杯清水」在陽台拜拜。

2.去家裡附近的土地公廟拜拜：供品可以準備麻糬、花生、高粱酒，祝賀土地公聖誕千秋。

3.吃含有吉祥寓意的食物：例如月餅、桂圓、湯圓，象徵圓滿，平安順利。

4.喝開運水：準備一杯500ml的清水，晚上去月光下，心裡祈求「上蒼保佑蟻民中秋轉運、厄運消散、好運到來」，再把那杯那杯水喝下去。

5.清洗容器和風水物品：清洗家中洗手台、洗碗槽、洗衣機、水盆、水缸等積水容器，聚寶盆、風水珠也可以在清洗換水，有助淨化環境、提升能量氣場，帶來好運。

6.分享甜食：身上可以隨身攜帶巧克力球、圓形的甜食，自己吃或請人吃，都有助轉化好運。

7.錢包招財：在錢包放12枚1塊錢，有代表「來年一切順遂」的含義。

點圖放大body

