娛樂 最新消息

網紅連線于朦朧亡魂？命理師點出「3疑點」：一年內都難查到真相

〔記者侯家瑜／台北報導〕37歲中國男星于朦朧身亡，因疑點重重，引發不少網友關注。近期有Youtuber聲稱捕捉到于朦朧靈魂的回應，再度掀起討論。對此，神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師直言，所謂捕捉到靈魂回應的整體狀況不合理，真實性有待保留。

阿谷老師說，其實靈界就像另一個頻率跟頻道，就像很多跟鬼怪有關的影視作品也會用電講機、廣播器接收來自不同世界的聲音，所以接收到「靈界」頻率的可能性絕對是有的。

阿谷老師直言，根據專業經驗，影片中的聲音聽起來蠻清楚的，但其實靈界的訊息不會那麼清楚，聲音會比較空泛，除了有雜訊之外，還會夾雜不清楚的字眼，相較於影片中如此完整跟清晰的內容，合理性較低。

阿谷老師。（秦芸殿提供）阿谷老師。（秦芸殿提供）

另外，阿谷老師提到，因為靈界磁場頻率比較混亂，連接者沒有經過請靈等正確流程，所以那個回應的靈魂是否為于朦朧的「本靈」，也是有待保留。

而還有一個會令人質疑的地方，就是聲音有可能來自其他好兄弟。阿谷老師說，人死後，擁有今生記憶的那道魂，通常不會停留在牌位，如果是冤死或意外身亡，那道擁有生前記憶的魂會留在案發現場。

阿谷老師強調，靈體會說的內容也是非常單方面的，例如他真的是冤死，比較可能會不斷反覆說「不是我的錯、我很懊悔」，不大會是那種針對性的內容，因此那個影片的真實性，造假可能性偏大。

至於于朦朧死亡事件，阿谷老師也透露，透過通靈了解，這件事跟權威人士有一定關係，而他因為會侵犯到某些人的利益，所以在生前確實有被脅迫，不過一年內都很難查到真相，最快也要一年後才有可能被爆出來。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

