娛樂 音樂

陳華超正師妹亮相！高爾宣猛肌備戰三鐵 曝光下一步

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025桃園鐵玫瑰音樂節」10月4日、5日於陽光劇場登場，包括高爾宣、鼓鼓、白安、TRASH、血肉果汁機等藝人接力開唱。高爾宣近來重心都在陪伴妻女，熱愛健身的他近來狂練三鐵，為明年比賽做準備。這次登台特地準備新歌《Used To》獻給現場粉絲，他說：「希望未來能帶家人去拉拉山採水蜜桃，來趟家庭旅行！」

高爾宣。（新視紀整合行銷提供）高爾宣。（新視紀整合行銷提供）

陳華帶上同門師妹、新生代歌手annbae裴安，共同呈現小編制演出。陳華近期持續創作，為明年新專輯做準備，同時也安排旅行汲取靈感。annbae裴安則忙於新歌製作與MV拍攝，她笑說：「這是我第一次站上音樂節舞台，而且還是歷史悠久的鐵玫瑰，既期待又興奮！」

鼓鼓與白安攜手合唱。（新視紀整合行銷提供）鼓鼓與白安攜手合唱。（新視紀整合行銷提供）

鼓鼓再次登上鐵玫瑰舞台，並邀請師妹白安擔任嘉賓，合唱《帶我去月球》，白安也獨唱新作《路邊野餐》，帶來雙重驚喜。鼓鼓透露，近期正投入明年新專輯錄製，與蕭秉治組成的GX也於10月2日推出單曲《超人披風》，用音樂傳遞友情的溫暖與守護。他表示：「很高興能再次參與鐵玫瑰舞台，每次都有不同嘗試，保持新鮮與熱情！這次也久違地和白安合作，團體配置與以往不同，整體偏搖滾，希望大家會喜歡，一起熱血過中秋連假！希望明年發片後也能再來鐵玫瑰分享新作品！」

新生代歌手陳華。（新視紀整合行銷提供）新生代歌手陳華。（新視紀整合行銷提供）

目前正忙於新專輯《星期八》宣傳的白安，正全力準備11月1日的專場演出，也期望未來有機會親自登上鐵玫瑰舞台，帶來更多不同的音樂樣貌。

陳華與師妹annbae裴安。（新視紀整合行銷提供）陳華與師妹annbae裴安。（新視紀整合行銷提供）

金曲樂團血肉果汁機甫從2025年釜山國際搖滾音樂節返台，帶著滿滿能量再度登上「2025桃園鐵玫瑰音樂節」舞台。樂團正籌備12月27日高雄流行音樂中心專場，仍以最強火力迎戰桃園，嗨喊：「我們一樣正常發揮，殺翻全場！」血肉果汁機近年常於桃園演出，許多作品也誕生於此，包括《太子哥》專輯的錄音製作都在桃園完成。他們特別推薦Brotime工作室附近的美食，像「旺德福樂」的麻辣奶油蟹肉燉飯，是錄音前的必吃能量補給。

今年拿下第36屆金曲獎最佳樂團的TRASH，火力全開參與桃園最大音樂盛事「鐵玫瑰音樂節」。雖喊出「單飛不解散」，團員各自作品將陸續問世，但合體登台的能量依舊強勁，以《Never Die》、《火星的班機》、《幸福的末班車》等歌曲炸翻陽光劇場。

