娛樂 電視

金鐘60回憶殺爆發！林凡、潘越雲將同台飆唱 帶觀眾重返追劇年代

潘越雲將帶觀眾重返追劇時代。（三立提供）潘越雲將帶觀眾重返追劇時代。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《第60屆戲劇類金鐘獎》盛大登場，今年主持棒再度交給好評滿滿的曾寶儀，她以沉穩台風與靈活節奏，成功串起整場典禮，網友紛紛留言讚嘆：「果然是金鐘女主持！」星光大道部分也創新登場，由黃鐙輝與黃迪揚組成「黃氏兄弟檔」首度搭檔主持，笑料與默契兼具，為典禮揭開活力序幕。

林凡將帶觀眾重返追劇時代。（三立提供）林凡將帶觀眾重返追劇時代。（三立提供）

小男孩樂團將登金鐘獎舞台。（三立提供）小男孩樂團將登金鐘獎舞台。（三立提供）

今年的戲劇表演環節堪稱回憶殺爆發，特別節目《那些年我們一起追的劇》邀請實力派歌手林凡與金嗓天后潘越雲同台飆唱，從《命中注定我愛你》到《下一站，幸福》，多首熟悉旋律勾起觀眾滿滿回憶。舞台以大型演唱會規格打造，結合華麗燈光、視覺特效與10人弦樂團現場演奏，觀眾彷彿重返追劇時光，沉浸在戲劇金曲的感動之中。

丹丹猫猫將登金鐘獎舞台。（三立提供）丹丹猫猫將登金鐘獎舞台。（三立提供）

麋先生將登金鐘獎舞台。（三立提供）麋先生將登金鐘獎舞台。（三立提供）

此外，特別貢獻獎表演邀請入圍金曲獎最佳演唱組合的「丹丹猫猫」登台獻唱，帶來溫暖聲線的療癒演出。而最受矚目的青春限定舞台，則由人氣樂團「麋先生 MIXER」與「小男孩樂團」首度同台，聯手演唱今年入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的五部作品，音樂與戲劇完美交融，氣勢磅礴的舞台震撼全場，也象徵戲劇與音樂的世代傳承。

