娛樂 日韓

父母才158！韓國巨人長到217公分 不喝水只喝「這個」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國運動員崔洪萬身高高達217公分，最近他上節目分享，其實父母也才158公分，笑說「一家人的身高好像都集中在我這裡了」。

誰在崔洪萬身邊，但變得小鳥依人。（翻攝自IG）誰在崔洪萬身邊，但變得小鳥依人。（翻攝自IG）

韓國綜藝節目《全知干預視角》昨天播出的集數邀請崔洪萬作客，他透露身高有217公分，連腳都超級大，一般店面根本買不到適合的鞋子，只能從國外訂製。不過崔洪萬並不是一直都這麼高，小學時他有「小米粒」、「小豆子」的稱號，國中開始迎來成長爆發期，國一150公分、國二170公分，到了國三就有180公分，且一直到高中畢業前，每個月都長1公分。

崔洪萬有217公分，不過爸爸只有158公分。（翻攝自MBC）崔洪萬有217公分，不過爸爸只有158公分。（翻攝自MBC）

由於他長得實在太快，一般人一年可能需要量身訂做校服1、2次，但他換了10次以上。崔洪萬分享，當時因為自己不愛喝水，只愛喝牛奶，一天竟然可以喝到4至5公升的牛奶，實在相當驚人。一旁僅162公分的藝人柳炳宰也感嘆：「我以前只喝水，早知道該多喝牛奶啊。」

