戀愛小天才！超大咖天后獲封「鮮肉收割機」 16位緋聞男友情史曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語天后蕭亞軒歷經腿部手術後重返演藝圈，今年6月在綜藝節目《讓我來唱》擔任節目導師復出。感情生活精彩的她，歷年緋聞對象幾乎都是男神帥哥。沒想到，近日有網友惡搞她在豆瓣主頁的「家庭成員」，將她16位緋聞前男友的名字全數列出，引發粉絲討論。

蕭亞軒復出演藝圈。（翻攝臉書）

蕭亞軒曾被封為是「鮮肉收割機」，傳過緋聞的對象包括王陽明、祝釩剛、隆宸翰、Alex、白梓軒、李安卓、陳冠希、周湯豪、柯震東、石正祥、黃皓等人，清一色全都是帥哥。

其實向來敢愛敢恨的蕭亞軒曾在節目《吐槽大會》分享感情觀，她否認交過17個男朋友，但有過許多約會對象，直言：「談戀愛不丟臉，約會有什麼好丟臉？反而覺得，嫉妒別人有戀愛的人比較丟臉，是不是？」獲得全場喝采。

天后幽默表示：「我的戀愛秘笈其實沒有什麼，就是『天賦異稟』。我根本沒有交過這麼多，但約會過很多，沒有錯，看一部電影也算約會，吃個晚餐也算，所以上百個約會也不誇張。」最後更自嘲說：「我只是一個平平無奇的戀愛小天才。」

