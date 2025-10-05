自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「犬系男神」鍾亞翰露大肌肌 男粉失控喊「今晚讓我侍寢」他幽默反擊

新生代犬系時尚男神鍾亞翰大方秀肌肌。（晏人物提供）新生代犬系時尚男神鍾亞翰大方秀肌肌。（晏人物提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕新生代演員鍾亞翰與啦啦隊女神君白，受全球獨立時尚設計師創業平台CLA Fashion Platform邀請，赴香港參與年度時裝盛事CENTRESTAGE，擔任品牌大使。

鍾亞翰擔任CLA品牌大使，登上國際時尚舞台。（嘉樂娛樂工作室提供）鍾亞翰擔任CLA品牌大使，登上國際時尚舞台。（嘉樂娛樂工作室提供）

君白擔任CLA品牌大使，登上國際時尚舞台。（嘉樂娛樂工作室提供）君白擔任CLA品牌大使，登上國際時尚舞台。（嘉樂娛樂工作室提供）

鍾亞翰、君白是今年唯一受邀觀秀的台灣藝人，當天與CLA展位設計師服裝亮相，吸引現場注目。鍾亞翰第三度出席CENTRESTAGE，他笑說：「熟到可以閉著眼走進展場。」君白首次參與開心表示：「這次活動感覺完全不同，很榮幸能代表台灣走出去！」兩人在現場人氣爆棚，從秀場走回展位的三分鐘路程因合照不斷，硬是走了15分鐘才到。返台後也直呼：「感謝CLA的邀請，能體驗不同設計文化，也很驕傲穿上新銳設計師作品，在香港展會介紹台灣設計。」

鍾亞翰（左）、君白（右）擔任CLA品牌大使。（嘉樂娛樂工作室提供）鍾亞翰（左）、君白（右）擔任CLA品牌大使。（嘉樂娛樂工作室提供）

君白許願轉戰戲劇。（嘉樂娛樂工作室提供）君白許願轉戰戲劇。（嘉樂娛樂工作室提供）

鍾亞翰未來想挑戰BL角色，尺度不設限。（晏人物提供）鍾亞翰未來想挑戰BL角色，尺度不設限。（晏人物提供）

「新生代犬系時尚男神」鍾亞翰曾參與影集《某某》、《W劇場：沒有你依然燦爛》、《飛魚高校生》演出。近期為拍攝寫真《晏人物》，特別加強鍛鍊，挑戰體脂降至 8%，展現線條分明的成果。他坦言：「想看看自己體脂個位數的狀態，也當作是一個突破挑戰。」過程中最難的是飲食控制，「我超愛吃黑白切、滷肉飯、油飯，這次只好暫時說掰掰。」他為了達到最佳狀態，在拍攝前幾天還進行了高強度訓練與階段性碳水攝取調整，笑說：「真的非常累、非常辛苦，也更敬佩那些職業選手的自律與堅持。」

男粉喊「今晚讓我侍寢」，鍾亞翰誠懇回應夢裡見。（晏人物提供）男粉喊「今晚讓我侍寢」，鍾亞翰誠懇回應夢裡見。（晏人物提供）

君白許願轉戰戲劇，勤練咬字狂看戲。（嘉樂娛樂工作室提供）君白許願轉戰戲劇，勤練咬字狂看戲。（嘉樂娛樂工作室提供）

鍾亞翰出道以來擁有不少忠實男粉，無論在社群或活動現場都常收到熱情回應，他表示：「很感謝大家的支持，不管性別，我都很珍惜每一份鼓勵。」近日寫真照片釋出，其中熱情男粉留言寫著「今晚讓我來侍寢」，他也幽默回應：「雖然沒辦法實際去你家，但希望有機會我們可以夢裡見。」對於未來演出類型的挑戰，鍾亞翰大方表示：「如果有機會我很想嘗試BL題材的角色，尺度的部分就看導演怎麼安排。只要是自然合理的表現，我都樂意嘗試。」

鍾亞翰身穿品牌Oplus2服飾，第三度出席 CENTRESTAGE。（嘉樂娛樂工作室提供）鍾亞翰身穿品牌Oplus2服飾，第三度出席 CENTRESTAGE。（嘉樂娛樂工作室提供）

君白身穿品牌Demi_D設計服飾，將王琄視為表演榜樣 夢想挑戰職人角色。（嘉樂娛樂工作室提供）君白身穿品牌Demi_D設計服飾，將王琄視為表演榜樣 夢想挑戰職人角色。（嘉樂娛樂工作室提供）

現為中信兄弟啦啦隊成員的君白，近年積極轉戰戲劇，她表示：「除了持續上表演課，我也看很多舞台劇、影集和電影，平常會在家對鏡子練台詞、練咬字，希望自己能越來越穩定。」她透露，目前正努力朝演員方向邁進，也希望未來有機會把所學成果呈現給大家。談到角色選擇，她說：「我喜歡挑戰需要技能的角色，像消防員、警察或救護人員這類職人角色，覺得很有挑戰性，也很有意義。」她也提到自己很欣賞王琄老師：「有一次在國家戲劇院三樓看她演《八月，在我家》，雖然看不清表情，但她一開口，我就被帶進故事裡跟著落淚。那種聲音的感染力真的讓我非常佩服。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中