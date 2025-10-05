超犀利趴舞台出現髒話？網友驚人發現釣出阿信解答 「防劇透」功能爆紅

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假，由五月天領軍的第14屆超犀利趴昨（4日）和今天連續兩天在高雄巨蛋登場，豐富內容讓歌迷看得開心，不過卻有粉絲發現，這次舞台設計怎麼有點「怪怪的」，仔細一看，竟然像是一字罵人髒話，在社群提出討論，目前已有超過120萬次瀏覽，還釣出五月天主唱阿信幽默回覆，同時也讓「防劇透」功能爆紅。

五月天領軍的超犀利趴，今天將繼續在高雄巨蛋登場。（相信音樂提供）

有粉絲在社群談到：「只有我覺得超犀利趴的舞台很像『X』嗎？」由於發文使用Threads附設的「標示劇透」，因此網友發文包括照片、關鍵字都先隱藏，要點開才能看到，不少網友點開後笑稱：「幹得好！」連阿信都被釣出，開玩笑回覆：「是翰啦！」文青女神陳綺貞也注意這篇發文，在留言區留下哭笑不得的表情符號。

超犀利趴舞台設計出現趣味聯想。（翻攝自Threads xyuan._07帳號）

事實上網友所稱，看起來很像髒話「X」字的舞台設計，其實是這次到港都高雄，特別設計以「音樂遊輪」為概念，將150公分高的舞台如海岸線般延伸，揚帆啟航的設計，但被聯想力高的網友覺得像罵人的髒話，不少網友笑說，點開看了之後就「回不去了！」越看越像那個罵人的髒話。看到阿信親自回覆，發文網友也幽默回阿信：「總裁大人，這次舞台設計幹得太好了！」

蕭煌奇（左）擔任五月天嘉賓，背後的舞台設計引起網友熱烈討論。（翻攝自Threads）

超犀利趴今天將繼續在高雄巨蛋演出，除了五月天，包括趙傳、周湯豪、藤岡靛、家家、麋先生、冰球樂團都會接力開唱，不少歌迷笑稱，今天一定要仔細看看舞台到底有沒有出現「X」字。

