自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

超犀利趴舞台出現髒話？網友驚人發現釣出阿信解答 「防劇透」功能爆紅

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假，由五月天領軍的第14屆超犀利趴昨（4日）和今天連續兩天在高雄巨蛋登場，豐富內容讓歌迷看得開心，不過卻有粉絲發現，這次舞台設計怎麼有點「怪怪的」，仔細一看，竟然像是一字罵人髒話，在社群提出討論，目前已有超過120萬次瀏覽，還釣出五月天主唱阿信幽默回覆，同時也讓「防劇透」功能爆紅。

五月天領軍的超犀利趴，今天將繼續在高雄巨蛋登場。（相信音樂提供）五月天領軍的超犀利趴，今天將繼續在高雄巨蛋登場。（相信音樂提供）

有粉絲在社群談到：「只有我覺得超犀利趴的舞台很像『X』嗎？」由於發文使用Threads附設的「標示劇透」，因此網友發文包括照片、關鍵字都先隱藏，要點開才能看到，不少網友點開後笑稱：「幹得好！」連阿信都被釣出，開玩笑回覆：「是翰啦！」文青女神陳綺貞也注意這篇發文，在留言區留下哭笑不得的表情符號。

超犀利趴舞台設計出現趣味聯想。（翻攝自Threads xyuan._07帳號）超犀利趴舞台設計出現趣味聯想。（翻攝自Threads xyuan._07帳號）

事實上網友所稱，看起來很像髒話「X」字的舞台設計，其實是這次到港都高雄，特別設計以「音樂遊輪」為概念，將150公分高的舞台如海岸線般延伸，揚帆啟航的設計，但被聯想力高的網友覺得像罵人的髒話，不少網友笑說，點開看了之後就「回不去了！」越看越像那個罵人的髒話。看到阿信親自回覆，發文網友也幽默回阿信：「總裁大人，這次舞台設計幹得太好了！」

蕭煌奇（左）擔任五月天嘉賓，背後的舞台設計引起網友熱烈討論。（翻攝自Threads）蕭煌奇（左）擔任五月天嘉賓，背後的舞台設計引起網友熱烈討論。（翻攝自Threads）

超犀利趴今天將繼續在高雄巨蛋演出，除了五月天，包括趙傳、周湯豪、藤岡靛、家家、麋先生、冰球樂團都會接力開唱，不少歌迷笑稱，今天一定要仔細看看舞台到底有沒有出現「X」字。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中