馬國畢欠債千萬又遇冒名詐騙 宮廟主委掏支票質問：這條怎處理？

〔記者李紹綾／台北報導〕馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭欠下約5000萬元債務，房產、家庭皆因此受創，為還清債務，他勤跑通告、兼差，大約還有600萬要還。他近日出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，透露在還債過程中，竟還曾遭人冒名詐騙，對這些奇葩狀況，他淡淡表示：「習慣了，如果有這問題就去面對，是我的就處理，不是我的就沒有辦法。」

馬國畢接下新八點檔《豆腐媽媽》。（記者李紹綾攝）

馬國畢日前和澎恰恰合體，兩人欠債金額加起來超過3億元，見面互相分享還債經驗。他說：「我們聊了很多，在還債的過程中，沒有想像中順遂，只能把握每一次工作機會，但過程中遇人不淑，還被人利用、欺騙、設圈套。」他透露，有次去宮廟錄《綜藝大集合》，廟方主委拿出一張10幾萬的支票問：「你這條要怎麼處理？」

馬國畢當時一頭霧水，因為這張支票根本與他無關，他看到背書寫著「馬國畢」，便對主委說：「主委不好意思，背書一定要簽本名，這上面簽的是藝名，沒有法律責任，再來這個簽名不是我簽的。」他認為有人故意拿他的名字填補債務漏洞，苦笑說：「畢竟我負債的事情全台灣都知道，所以有人利用我欠錢的事來騙，欠債還被詐騙。」

馬國畢（左）與澎恰恰（右）見面大聊「還債經」。（翻攝自臉書）

近期他將藝名由「馬國畢」改為「馬國弼」，姓名學老師建議：「名字的畢要不要換掉？畢業的畢，像單隻腳，感覺比較辛苦。」新藝名讀音沒變，但「畢」變成「弼」，有輔佐的意思，他說：「希望在演藝圈成為最佳綠葉，輔佐主持大哥大姐、戲劇一哥一姐。」改名後，他感覺工作運順利，八點檔《好運來》和《豆腐媽媽》接連有角色上門，「有比較穩定的感覺，希望能從頭演到尾」。

馬國畢也被發現瘦了一圈，他透露今年送給自己的50歲生日禮物是挑戰226公里鐵人三項。為了減輕賽道負擔，訓練期間控制飲食，每月跑量約120至150公里，體態瘦了7、8公斤，現在他養成運動習慣，2、3天就跑一次10公里。

