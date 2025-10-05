八點檔男星肝指數飆8千 ICU昏迷5天發病危通知...最新病況曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲演員洪毛是民視八點檔的熟面孔，近期在《好運來》飾演中醫師「歐陽輝」。戲外的他經營車用多媒體影音設備多年，全台共有6家門市，副業經營得相當不錯，但健康狀況卻亮起紅燈。9月25日他因身體不適緊急送醫，在加護病房住了5天，一度收到病危通知。他表示主因是肝指數飆到8000，同時併發膽囊炎。

洪毛回憶，當時病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前來探望、詢問日期，他才意識到自己已經躺了整整5天。對於這次健康警訊，他坦言：「都是因為自己沒有好好照顧身體。」並點出癥結：「長時間熬夜、吃東西也不太注意。」他也承認，其實身體狀況早有警訊，「有一段時間了，但我都忽略了，這次真的上了一課」。

洪毛以自身經歷語重心長呼籲大眾：「以我為借鏡，希望所有的朋友，就是能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查。」他也向公司與劇組表達歉意：「讓大家擔心、造成了麻煩，抱歉。」

至於目前的病況，洪毛表示已經穩定下來，肝指數等各項數值皆恢復正常，目前已轉至普通病房觀察，他樂觀表示：「再留院觀察1、2天，沒問題就能出院。希望很快能在民視八點檔《好運來》與大家見面，也祝福所有朋友家庭幸福、身體健康，謝謝。」

