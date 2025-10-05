自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔男星肝指數飆8千 ICU昏迷5天發病危通知...最新病況曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲演員洪毛是民視八點檔的熟面孔，近期在《好運來》飾演中醫師「歐陽輝」。戲外的他經營車用多媒體影音設備多年，全台共有6家門市，副業經營得相當不錯，但健康狀況卻亮起紅燈。9月25日他因身體不適緊急送醫，在加護病房住了5天，一度收到病危通知。他表示主因是肝指數飆到8000，同時併發膽囊炎。

洪毛。（民視提供）洪毛。（民視提供）

洪毛回憶，當時病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前來探望、詢問日期，他才意識到自己已經躺了整整5天。對於這次健康警訊，他坦言：「都是因為自己沒有好好照顧身體。」並點出癥結：「長時間熬夜、吃東西也不太注意。」他也承認，其實身體狀況早有警訊，「有一段時間了，但我都忽略了，這次真的上了一課」。

洪毛在加護病房住了5天，目前已轉普通病房。（民視提供）洪毛在加護病房住了5天，目前已轉普通病房。（民視提供）

洪毛以自身經歷語重心長呼籲大眾：「以我為借鏡，希望所有的朋友，就是能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查。」他也向公司與劇組表達歉意：「讓大家擔心、造成了麻煩，抱歉。」

洪毛（右）在《好運來》與宮美樂飾演父女。（民視提供）洪毛（右）在《好運來》與宮美樂飾演父女。（民視提供）

至於目前的病況，洪毛表示已經穩定下來，肝指數等各項數值皆恢復正常，目前已轉至普通病房觀察，他樂觀表示：「再留院觀察1、2天，沒問題就能出院。希望很快能在民視八點檔《好運來》與大家見面，也祝福所有朋友家庭幸福、身體健康，謝謝。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中