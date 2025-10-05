自由電子報
娛樂 最新消息

秋OUT音樂節雙十登場！卡司90組 公館商圈百家優惠

〔記者董冠怡／台北報導〕第六屆「秋OUT音樂節」雙十連假公館地區登場，10日為今年加碼的前夜祭，由金曲最佳新人someshiit（山姆）揭開序幕；11日演歌雙棲的郭采潔將與Mola Oddity（莫拉怪樂）開唱，12日還有日本話題樂團礼賛等表演嘉賓，3天集結逾90組國內外卡司，於河濱綠地、博物館古蹟等8座「秋」系列舞台接力演出。欣賞音樂之外，還有文創及餐飲市集可逛、夜市商圈優惠折扣抽獎。

10日為今年加碼的前夜祭，由金曲最佳新人someshiit（山姆）揭開序幕；11日演歌雙棲的郭采潔將與Mola Oddity（莫拉怪樂）開唱，12日還有日本話題樂團礼賛等表演嘉賓。（北水處提供）10日為今年加碼的前夜祭，由金曲最佳新人someshiit（山姆）揭開序幕；11日演歌雙棲的郭采潔將與Mola Oddity（莫拉怪樂）開唱，12日還有日本話題樂團礼賛等表演嘉賓。（北水處提供）

「秋OUT」由台北自來水事業處、Pipe Live Music公私協力舉辦：北水處長范煥英表示，自來水園區10日至12日免費入園，並以現有的河濱綠地、園區草地、夜市商圈、博物館古蹟、山坡森林、橋下廣場、池邊舞台和室內音樂展演空間，規劃秋月、秋水、秋葉、秋菊、秋遊、秋好、秋福及水龍頭舞台（售票、免費皆有），結合精采表演、文創市集、古蹟小旅行，打造小型富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）。

策展人童志偉指出，今年號召多名女性音樂人齊聚一堂，呈現新一代女性音樂人的創作能量，諸如郭采潔擔綱主唱的Mola Oddity、唱作俱佳的跨界女伶9m88、R&B實力女聲Karencici、跨界嘻哈創作人陳嫺靜，曾獲金曲、金音新人雙入圍的Andr、LÜCY、JUD陳泳希等人，另有澀谷系傳奇音樂教父Cornelius（小山田圭吾）、獨立樂迷心中的神級樂團VOOID、Green!Eyes成團首次8人大編制演出的75分鐘壓軸專場。

第六屆「秋OUT音樂節」雙十連假公館地區登場。（北水處提供）第六屆「秋OUT音樂節」雙十連假公館地區登場。（北水處提供）

此外另有新生代才子吳獻、搖滾樂團閃閃閃閃、溫室雜草、療癒系的靈魂沙發、00後學霸獨立創作女聲阿橘Ahh G、從理工科跨入藝文界的空靈系羊駝小姐等人，以及結合環境關懷、嘻哈創作的校際競賽「2025嘻哈大賞」優勝淡江、致理、政大、元智、東海、北市大、南山高中、永春高中、高雄大學團隊也會登上「秋OUT」舞台，培養音樂新世代及跨界交流。

北水處補充，會場周邊超過百間公館商圈店家、夜市攤商提供優惠折扣抽獎，還有百餘攤文創、餐飲市集可逛，園區中設置「秋ZONE」區，民眾自由播放喜愛的音樂、做美甲、喝咖啡、體驗香水、算塔羅牌與互動遊戲，11日、12日也可免費參加古蹟小旅行，參觀百年古蹟「觀音山蓄水池」，詳細資訊可至「秋OUT」社群平台查詢。

