娛樂 電視

八點檔男星爆「猛爆性肝炎」進ICU 肝指數飆8千「發病危通知」

〔記者李紹綾／台北報導〕馬國畢出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，透露為了早日還清債務，兼差多份工作，最新的頭銜是印刷廠業務。被問到工作繁忙，是否特別注意健康？他表示正準備安排健康檢查，因為演員好友洪毛近期因猛爆性肝炎併發膽囊炎住進加護病房，讓他嚇出一身冷汗，也深刻體會健康的重要性。

洪毛。（資料照，民視提供）洪毛。（資料照，民視提供）

馬國畢透露，好友洪毛突然進入加護病房時情況危急：「正常人的肝指數是40，他突然飆到8000，是正常人的200倍！醫生一檢查就不讓他出院，直接送進加護病房。」馬國畢說，洪毛在病房裡被收走手機，24小時由護士看護，「他趁護士沒注意，偷偷傳訊息給我，請我幫忙通知朋友他住院的事」。

馬國畢談到，洪毛在加護病房待了5天，「第一天指數8000、第二天5000、第三天1500、第四天降到6、700」，病情逐漸穩定後才轉到普通病房，現已順利出院。談到病因，馬國畢說：「聽說是吃到不新鮮的食物，他原本肝就不好，引發膽囊發炎，讓肝指數狂飆。」他也轉述洪毛當時的狀況：「一開始覺得體內微微悶熱，上廁所時發現尿液顏色變成紅茶色，醫生說只要尿液或糞便顏色不對勁，就要立刻檢查。」

洪毛。（翻攝自臉書）洪毛。（翻攝自臉書）

洪毛目前狀況穩定，１日表示肝指數已從8000降到350，他說：「雖然指數還是有點高，最近不能吃生食、高油、高鹽的食物，要多休息、不能熬夜。簡單說就是睡眠不足、抵抗力下降導致感染。」他也透露院方一度發出病危通知，「現在好多了，謝謝大家關心」。

