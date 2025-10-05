實施週休3日可行性 486先生評估鬆口3字

針對實施週休三日可行性，486先生提出個人意見。（翻攝自486先生臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕台灣可以實施週休三日嗎？團購電商名人「486先生」陳延昶提出個人看法，鬆口「有好處」。

486先生根據去年《中小企業白皮書》，中小企業佔98％，家數約167.4萬家，中小企業就業人數約916.7萬人，等於每間企業人數約5.48人，「中小企業佔台灣企業九成以上，平均員工數約 5～6人，一旦人力縮減一天，衝擊比大企業更嚴重。」

「若實施週休三日（每週工作4天）並納入2025年台灣共34天國定假日，全年365天中，約上班175天、休息190天，依勞基法規定，工作只要滿兩年就有10天的年假，所以變成上班165天、放假200天」，486先生認為，若沒有完整配套措施貿然實施週休三日，恐怕會造成非常大的問題。

486先生分析，現階段應該先朝不加班準時下班先著手，政府不該貿然強推週休三日，否則恐怕會有公司被迫裁員，結果變成員工「週休七日」，他說：「週休三日讓假期多一天，會增加餐飲、旅遊、文創、運動健身的消費，工時縮短，過勞、職業傷害、心理健康問題可望減少，長期而言，健保與社會醫療支出壓力也有可能會降低，所以也是有好處的。」

486先生臉書全文：

我國可以實施週休三日嗎？

每個行業對於人力需求不同，有些行又有大小月，所以先不看這些差異，我來看一下若週休三日，大家上班的時間會變怎樣？

我們先看我國企業規模的資料，根據 2024 年《中小企業白皮書》，我國中小企業佔98％，家數約167.4 萬家，中小企業就業人數約916.7 萬人，所以等於每間企業人數約5.48人。

中小企業佔台灣企業九成以上，平均員工數約 5～6 人，一旦人力縮減一天，衝擊比大企業更嚴重。

若實施週休三日（每週工作4天）並納入2025年台灣共34天國定假日，全年365天中，約上班175天、休息190天。

勞基法規定，工作只要滿兩年就有10天的年假，所以變成：

上班165天

放假200天

（實際數字會因補班補假而有些微調整）

只要在多呆一年，年假變成14天，上班天數就變成161，放假變成204。

假設，一年當中有6天例如病假事假喪假，或者女性員工依法享有生理假，那企業主的經營我認為會非常辛苦。

特定需要高度人力需求的行業，若沒有完整配套措施，貿然實施，恐怕會造成非常大的問題。

例如醫療與照護、警察、消防、軍隊、電力、自來水、交通運輸（航空、捷運、鐵路）、製造業與產線作業、服務業零售業等。

以平均5.5人的中小企業為例，若一人請假就影響18%的人力，

若週休三日再遇上員工請假，等於損失40%的當日產能。

而適合的行業例如知識型、創意型、或軟體科技類，因為可以靠自動化、專案制、成果導向來維持效率。

而醫療、公共安全、傳統製造、服務零售 等需要「持續營運」的產業，若要導入，必須靠大量增補人力或高度自動化才可能落實。

我認為，現階段應該要先朝不加班準時下班先著手。

而政府也不該貿然強推週休三日，不然恐怕會有公司可能被迫裁員，結果變成員工『週休七日。

當然，週休三日讓假期多一天，會增加餐飲、旅遊、文創、運動健身的消費，工時縮短，過勞、職業傷害、心理健康問題可望減少。長期而言，健保與社會醫療支出壓力也有可能會降低。所以也是有好處的。

