太浪漫！周杰倫東京打網球超會選地點 比偶像劇還夢幻

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫的《周遊記3》前兩天上架，目前已播出4集，帶領網友一探希臘和義大利的美景與人文，懂得生活也樂在工作的周董，又在社群分享生活片段，看到他出現在東京打網球，網友直呼比日劇偶像劇的場景更夢幻！

之前周董老婆昆凌受訪曾透露，她和老公還有兒子羅密歐都熱愛打網球，還說兒子的球技已經要慢慢逼近周董了，這次周董出現在東京打網球，而他面對的景象竟是日劇中經常出現，台灣遊客赴日也喜歡造訪拍照的經典地標東京鐵塔，周董分享影片並提到：「哥打得不是球，是景！」

網友一邊看周董揮拍影片，也一起欣賞到夜晚的東京鐵塔美景，讚嘆不已，連歌手派偉俊也說：「哇！打球配這個風景超讚！」柯有倫也誇：「好景！」也有網友猜測，或許不久之後Google地圖上會出現「周杰倫打過的網球場」地標，光是能面對著東京鐵塔打球這一優勢，肯定會收到很多網友留下5星好評。

