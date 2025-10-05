自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

太浪漫！周杰倫東京打網球超會選地點 比偶像劇還夢幻

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫的《周遊記3》前兩天上架，目前已播出4集，帶領網友一探希臘和義大利的美景與人文，懂得生活也樂在工作的周董，又在社群分享生活片段，看到他出現在東京打網球，網友直呼比日劇偶像劇的場景更夢幻！

周杰倫樂在工作也懂得生活。（翻攝自IG）周杰倫樂在工作也懂得生活。（翻攝自IG）

之前周董老婆昆凌受訪曾透露，她和老公還有兒子羅密歐都熱愛打網球，還說兒子的球技已經要慢慢逼近周董了，這次周董出現在東京打網球，而他面對的景象竟是日劇中經常出現，台灣遊客赴日也喜歡造訪拍照的經典地標東京鐵塔，周董分享影片並提到：「哥打得不是球，是景！」

周杰倫面對著東京鐵塔打網球，網友直呼太浪漫。（翻攝自IG）周杰倫面對著東京鐵塔打網球，網友直呼太浪漫。（翻攝自IG）

網友一邊看周董揮拍影片，也一起欣賞到夜晚的東京鐵塔美景，讚嘆不已，連歌手派偉俊也說：「哇！打球配這個風景超讚！」柯有倫也誇：「好景！」也有網友猜測，或許不久之後Google地圖上會出現「周杰倫打過的網球場」地標，光是能面對著東京鐵塔打球這一優勢，肯定會收到很多網友留下5星好評。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中