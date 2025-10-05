小泉進次郎落敗 演員胞兄上節目吐心境

今年1月8日，日本前首相小泉純一郎（右二）歡度83歲生日，他的兒子、同為政客的小泉進次郎（右一）在X上傳與哥哥小泉孝太郎（左二）一起與爸爸慶祝照片。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本自民黨4日舉行總裁選舉，最終由前經濟安保相高市早苗擊敗農林水產相小泉進次郎，不僅是自民黨歷史上首位女性總裁，同時也有望獲得國會指名，成為日本首位女首相。

現年44歲小泉進次郎出身政治世家，他的胞兄是日本人氣男星小泉孝太郎，被翻出昨上直播綜藝節目時，疑似回應小泉進次郎落敗。

小泉孝太郎昨上TBS電視台特別節目《全明星感謝祭2025秋》現場直播，由於正是弟弟角逐自民黨總裁選舉，被主持人今田耕司問：「小泉孝太郎，有什麼想說的？」一聽到問題，孝太郎笑了出來：「對於某結果，內心深處感到非常鬆了一口氣。」今田耕司竟俏皮回：「不要鬆口氣啊！」引來現場一陣笑聲。

小泉進次郎父親、日本前首相小泉純一郎曾在受訪，鬆口進次郎不當總理比較好，小泉孝太郎昨又表示鬆了一口氣，被推測小泉家人應該都反對進次郎角逐總理大位。

