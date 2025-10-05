《中文怪物》日本女生內鬨？小百合抱怨被排擠 麻由現身回應

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路實境節目《中文怪物》找來100名外國人鬥中文，第4集昨（4）日上線意外出現火藥味十足的片段，日本選手早川小百合在訪談中直言不滿藤井麻由與愛子，指控兩人聊天時稱讚其他人中文好，卻刻意跳過她，甚至互捧彼此語言能力，讓她感到被排擠，忍不住爆氣：「她們真的愛欺負我，真的靠X，不喜歡我可以去別的地方。」

早川小百合（左起）、藤井麻由、愛子同組。（翻攝YT）

這一集節目考驗的是「中文聽力」，正式比賽前，節目組先辦流水席讓參賽者自由入座進食，隨後宣布以同桌選手直接組成新一隊。早川小百合、藤井麻由、愛子、太田拓郎、三浦直矢，以及印尼選手林志峰因此成為同組。

請繼續往下閱讀...

用餐期間，藤井麻由與愛子談到其他參賽者的中文能力，彼此互相稱讚，卻完全沒提到坐在身旁的小百合。她心生不滿地說：「她們好像有點看我不順眼，跟別人說妳中文很好可以拿冠軍，然後跳過我。」

小百合覺得自己遭到排擠。（翻攝YT）

接著幾位成員因裝水、上洗手間或聊天陸續離席，只剩藤井麻由和小百合同桌，氣氛尷尬。藤井麻由一度站起、頻頻往外張望後也離開，小百合因此氣憤跑到隔壁桌向安娜與梵雅戈抱怨，「她們真的愛欺負我，不喜歡我可以去別的地方，重點是我沒辦法離開。」

戲劇化場面還不只如此，在藤井麻由的賽中訪談中，當被問到「覺得誰的中文最不好？」她直接點名小百合，理由是小百合這陣子台日兩邊跑，相較之下嫁給台灣人的愛子使用中文時間更多，因此中文能力略勝。

藤井麻由認為日本人中小百合的中文最不好。（翻攝YT）

對此，就有網友留言「這集根本日本隊drama秀」，而藤井麻由也在留言區回應：「大家好我是麻由！謝謝大家關注，這集我看得好緊張！大家喜歡看的日本隊內戰真的太精彩了…精彩到我都冒冷汗了。」似乎暗示爭執有綜藝成分，化解部分揣測。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法