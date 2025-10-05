自由電子報
娛樂 最新消息

486先生同框高市早苗 揭她非常厭惡中國

486先生（前排右）曬出數月前同框高市早苗（前排左）。（翻攝自486先生臉書）486先生（前排右）曬出數月前同框高市早苗（前排左）。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本自民黨總裁補選4日舉行，前經濟安保相高市早苗第3度參選終於當選，預計本月中旬正式接任首相，成為日本史上首位女首相。

高市早苗與台灣關係密切，今年4月曾訪台與總統賴清德會談，7月外長林佳龍訪日也與她會面。自2021年首次參選自民黨總裁起，台灣即透過前首相安倍晉三與高市建立聯繫，高市多次重申「台灣有事即日本有事」，並首度將「支持台灣加入CPTPP」納入自民黨眾院選舉公約。

日本執政黨自由民主黨4日舉行總裁選舉，經2輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）日本執政黨自由民主黨4日舉行總裁選舉，經2輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

團購電商名人「486先生」陳延昶昨曬出同框高市早苗，透過臉書發文恭喜她當選自民黨黨魁，透露在數月前2人見過面，並親揭他所知道的高市早苗：「她非常厭惡中國，非常的親台灣。」

高市早苗理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，曾說憧憬台灣前總統蔡英文，高度友台的她2021年與時任總統的蔡英文視訊，今年來台訪問時更拜會已卸任總統的蔡英文；蔡英文昨晚透過X社群平台表達恭賀，提及高市早苗接任總裁後將面臨許多挑戰，並給予祝福。

點圖放大body

