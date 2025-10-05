于朦朧傳遭虐殺無人聲援！大咖天后開轟頂流男神冷血：下一個就是你

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝劇男神于朦朧上月身亡，死因眾說紛紜，傳出與娛樂圈「潛規則」有關，大咖天后甄妮數次發聲提及，近日再開砲娛樂圈的藝人太冷血，直指9月28日在澳門舉行的大灣區電影音樂晚會群星聚集，當時卻無人哀悼于朦朧，還點名「頂流男神」肖戰已經被高層盯上。

肖戰。（翻攝自微博）

2025大灣區電影音樂晚會9月28日在澳門盛大舉行，當晚眾星雲集，包括成龍、容祖兒、王力宏、肖戰、楊千嬅、梁詠琪、孫楠等藝人到場。對此，甄妮不滿在社群開砲，直指大灣區的音樂會有如「照妖鏡」，台上台下的每張嘴臉就是冷血的娛樂圈，許多藝人互蹭、互舔裝都不用裝了。

甄妮不滿地說：「大灣區音樂會現場群星雲集，有哪一位對自己同僚于朦朧有絲毫悼念之意，太冷血了！全場無溫度！下一個就是你，自重！」還點名肖戰已被鹹濕大佬盯上，「恭喜了，前途無量。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

