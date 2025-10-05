自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧傳遭虐殺無人聲援！大咖天后開轟頂流男神冷血：下一個就是你

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝劇男神于朦朧上月身亡，死因眾說紛紜，傳出與娛樂圈「潛規則」有關，大咖天后甄妮數次發聲提及，近日再開娛樂圈的藝人太冷血，直指9月28日在澳門舉行的大灣區電影音樂晚會群星聚集，當時卻無人哀悼于朦朧，還點名「頂流男神」肖戰已經被高層盯上。

肖戰。（翻攝自微博）肖戰。（翻攝自微博）

2025大灣區電影音樂晚會9月28日在澳門盛大舉行，當晚眾星雲集，包括成龍、容祖兒、王力宏、肖戰、楊千嬅、梁詠琪、孫楠等藝人到場。對此，甄妮不滿在社群開砲，直指大灣區的音樂會有如「照妖鏡」，台上台下的每張嘴臉就是冷血的娛樂圈，許多藝人互蹭、互舔裝都不用裝了。

甄妮不滿地說：「大灣區音樂會現場群星雲集，有哪一位對自己同僚于朦朧有絲毫悼念之意，太冷血了！全場無溫度！下一個就是你，自重！」還點名肖戰已被鹹濕大佬盯上，「恭喜了，前途無量。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中