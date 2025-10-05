自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

只因這句話！《中文怪物》韓選手遭「酷」刑被拖進黑名單

〔娛樂頻道／綜合報導〕大型真人實境節目《中文怪物》集結百位外國人挑戰中文，一開播便口碑爆棚，節目主導人、YouTuber「酷」的人氣也跟著飆升。昨（4日）播出的最新一集中，韓籍選手尹到怡竟因一句「不敢吃芋頭」得罪酷，讓網友笑翻。

尹到怡在節目中坦言，自己不敢吃芋頭。（翻攝YT）尹到怡在節目中坦言，自己不敢吃芋頭。（翻攝YT）

節目中，韓籍選手尹到怡在聊天環節好奇發問：「你們喜歡吃芋頭嗎？」接著直白坦言自己不敢吃。怎料這句話瞬間踩中酷的地雷酷其實有「芋頭教主」封號，對芋頭情有獨鍾。

畫面播出後，只見酷在剪輯畫面中直接把尹到怡的照片拖曳進「黑名單」資料夾，配上誇張音效，笑翻一票觀眾。網友在聊天室刷起：「移到黑名單那個太好笑了啦！」、「黑名單那段後製神來一筆！」

尹到怡因得罪芋頭教主「酷」遭拖進黑名單。（翻攝YT）尹到怡因得罪芋頭教主「酷」遭拖進黑名單。（翻攝YT）

尹到怡本人也在節目上線後親自留言求饒，自嘲：「我以為我是參加中文怪物，結果原來是芋頭怪物！我現在去練習吃芋頭，酷，可以把我從黑名單撈出來嗎？」讓粉絲笑到不行，也替高壓比賽增添不少趣味。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中