只因這句話！《中文怪物》韓選手遭「酷」刑被拖進黑名單

〔娛樂頻道／綜合報導〕大型真人實境節目《中文怪物》集結百位外國人挑戰中文，一開播便口碑爆棚，節目主導人、YouTuber「酷」的人氣也跟著飆升。昨（4日）播出的最新一集中，韓籍選手尹到怡竟因一句「不敢吃芋頭」得罪酷，讓網友笑翻。

尹到怡在節目中坦言，自己不敢吃芋頭。（翻攝YT）

節目中，韓籍選手尹到怡在聊天環節好奇發問：「你們喜歡吃芋頭嗎？」接著直白坦言自己不敢吃。怎料這句話瞬間踩中酷的地雷，酷其實有「芋頭教主」封號，對芋頭情有獨鍾。

畫面播出後，只見酷在剪輯畫面中直接把尹到怡的照片拖曳進「黑名單」資料夾，配上誇張音效，笑翻一票觀眾。網友在聊天室刷起：「移到黑名單那個太好笑了啦！」、「黑名單那段後製神來一筆！」。

尹到怡因得罪芋頭教主「酷」遭拖進黑名單。（翻攝YT）

尹到怡本人也在節目上線後親自留言求饒，自嘲：「我以為我是參加中文怪物，結果原來是芋頭怪物！我現在去練習吃芋頭，酷，可以把我從黑名單撈出來嗎？」讓粉絲笑到不行，也替高壓比賽增添不少趣味。

