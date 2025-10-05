Ae! group成員淪露鳥俠遭逮 急止血宣布暫停活動

Ae! group草間Richard敬太傳出當露鳥俠遭逮。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本星達拓STARTO娛樂（前傑尼斯）力推新人團體「Ae! group」（Aぇ! group）4日傳出美日混血成員草間Richard敬太（草間リチャード敬太）淪露鳥俠，涉及公然猥褻遭捕。

草間Richard敬太參與節目《THE! 鐵腕！DASH!! 》昨緊急更換今天播出節目，隊友正門良規更取消IG直播；星達拓隨即發出聲明致歉：「本公司嚴肅面對這件事的社會影響，決定讓草間停止活動。」

請繼續往下閱讀...

Ae! group近年來相當受到歡迎，草間Richard敬太（中）活躍於各大綜藝節目。（星達拓娛樂提供）

日本媒體報導，29歲草間Richard敬太是人氣團體Ae! group的成員之一，涉嫌在昨天清晨5時於東京新宿一棟大樓出入口附近當眾脫褲、露出下半身，目擊者見狀立刻撥打110，才讓這起事件東窗事發。據悉，草間Richard敬太當時疑似處於爛醉狀態。

「Ae! group」由正門良規、末澤誠也、草間理查敬太、小島健跟佐野晶哉等人組成，2024年出道擁有高人氣；正式出道前，「Ae! group」原本是6人團體，但成員福本大晴因違反規則遭到開除，事後被爆出他是酒駕肇逃，還害同車女乘客重傷，才讓公司開鍘，不過目前福本大晴以個人身分活動中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法