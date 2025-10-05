邵庭二度挺進光復災區 凌晨見蘇花公路驚人一幕哭了

邵庭近日2度赴花蓮救災。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，藝人邵庭近日2度赴花蓮救災，留下感動淚水。

邵庭4日在回程時低調發文透露「2刷光復3天結束，準備北上囉」，北返途中，拍下對向南下車況感動表示：「你有看過這時間南下蘇花這麼多車的嗎？現在是10/4，凌晨03:25的蘇花，左側南下的車潮。」

她親赴花蓮，遇到好多感人場景。（翻攝自邵庭臉書）

她說，大家都知道，這是一場延長賽，在賽道上大家不停的接力著，而且志工可以接力，但現場的災民，可是在進行馬拉松，一場非常漫長馬拉松啊，邵庭最後激動喊：「光復加油，鳳林加油，花蓮加油。」

邵庭臉書全文：

這趟2刷救災3天，我們開了小黃去

每天從花蓮載送物資進光復

也方便送志工們去車站或是現場

在光復國小的貓狗物資站支援了兩天的小組長

完全沒有時間拍照記錄下什麼

但是心裡滿滿的感動

每個辛苦的工作指派，志工都是堅定的出動

丁先生也開著小黃一車一車的讓志工抵達地點

小蜜蜂們來來回回，不停幫忙送物資送人，只要你開口，得到的都是一句可靠的沒有問題

每個接觸到的災民，都對志工充滿感謝，一句句你們辛苦了，明明自己才是最辛苦的人，卻又是無比的堅強樂觀

還有駐守光復國小的馬太鞍自救會，馬太鞍青年們他們如此有規模的自救自助，真的是我們無法想像的強大

我們物資站就在光復國小，一直被他們照顧著，源源不絕的食物跟水還有不停歇的原住民式幽默梗

我們今天凌晨三點多的時候北返

在蘇花南下側的車輛多到我跟丁先生感動到說不出話來

一台車一台車不停接連著開過去

當中一定也有南下返鄉過連假的車

不過多數都是一眼可見的救災車

甚至一度我看不到車隊的尾巴

記得在上周日我去鏟土的時候，看到很多留言酸說

大家一窩蜂的跑去救災都是蹭熱度，等下禮拜就沒人了好嗎

不

大家都知道，這是一場延長賽

在賽道上大家不停的接力著

而且志工可以接力

但現場的災民，可是在進行馬拉松

一場非常漫長馬拉松啊

光復加油，鳳林加油，花蓮加油

