自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵庭二度挺進光復災區 凌晨見蘇花公路驚人一幕哭了

邵庭近日2度赴花蓮救災。（翻攝自邵庭臉書）邵庭近日2度赴花蓮救災。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，藝人邵庭近日2度赴花蓮救災，留下感動淚水。

邵庭4日在回程時低調發文透露「2刷光復3天結束，準備北上囉」，北返途中，拍下對向南下車況感動表示：「你有看過這時間南下蘇花這麼多車的嗎？現在是10/4，凌晨03:25的蘇花，左側南下的車潮。」

她親赴花蓮，遇到好多感人場景。（翻攝自邵庭臉書）她親赴花蓮，遇到好多感人場景。（翻攝自邵庭臉書）

她說，大家都知道，這是一場延長賽，在賽道上大家不停的接力著，而且志工可以接力，但現場的災民，可是在進行馬拉松，一場非常漫長馬拉松啊，邵庭最後激動喊：「光復加油，鳳林加油，花蓮加油。」

邵庭臉書全文：

這趟2刷救災3天，我們開了小黃去
每天從花蓮載送物資進光復
也方便送志工們去車站或是現場
在光復國小的貓狗物資站支援了兩天的小組長
完全沒有時間拍照記錄下什麼
但是心裡滿滿的感動
每個辛苦的工作指派，志工都是堅定的出動
丁先生也開著小黃一車一車的讓志工抵達地點
小蜜蜂們來來回回，不停幫忙送物資送人，只要你開口，得到的都是一句可靠的沒有問題
每個接觸到的災民，都對志工充滿感謝，一句句你們辛苦了，明明自己才是最辛苦的人，卻又是無比的堅強樂觀
還有駐守光復國小的馬太鞍自救會，馬太鞍青年們他們如此有規模的自救自助，真的是我們無法想像的強大
我們物資站就在光復國小，一直被他們照顧著，源源不絕的食物跟水還有不停歇的原住民式幽默梗
我們今天凌晨三點多的時候北返
在蘇花南下側的車輛多到我跟丁先生感動到說不出話來
一台車一台車不停接連著開過去
當中一定也有南下返鄉過連假的車
不過多數都是一眼可見的救災車
甚至一度我看不到車隊的尾巴
記得在上周日我去鏟土的時候，看到很多留言酸說
大家一窩蜂的跑去救災都是蹭熱度，等下禮拜就沒人了好嗎

大家都知道，這是一場延長賽
在賽道上大家不停的接力著
而且志工可以接力
但現場的災民，可是在進行馬拉松
一場非常漫長馬拉松啊
光復加油，鳳林加油，花蓮加油

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中