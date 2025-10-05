鄉民女神「產前挨針」影片被寫成歌！金曲才子慘遭炎上道歉了

〔記者張釔泠／綜合報導〕鄉民女神李優升格當媽，與金曲饒舌歌手老公「熊仔」熊信寬在8月迎來女兒「小芙莉」，熊仔3日在社群分享李優產前挨針的影片，並創作成一首歌，沒想到被網友炎上，認為他不尊重孕婦，熊仔除緊急刪除影片，也發文道歉，強調已意識到自己的幼稚與不周，「造成大家不舒服真的很抱歉」。

熊仔將李優挨針的影片寫成歌被炎上，後已刪除影片。（翻攝自IG）

熊仔3日上傳了李優產前躺在病床上的影片，醫護人員正在叮嚀她插針時「不能叫」，不過在針頭插入的瞬間，李優還是「嗯」了一聲，熊仔將這個聲音做成一首歌曲，透露這是在老婆生產前一天失眠時寫的，「隔天給岳父看影片自己不小心笑超爽，岳父：笑點在哪？」也引來網友不滿，認為他拿孕婦生產的痛苦來開玩笑，讓人笑不出來。

熊仔將李優挨針的畫面寫成歌被炎上，事後刪除影片。（翻攝自IG）

熊仔、李優8月迎來女兒出生。（翻攝自IG）

他被網友圍剿後，除了刪掉影片，也再度發文認了自己不對，「其實那是我最緊張的時刻，但用了不恰當的方式去掩飾，謝謝太太的偉大付出，也謝謝大家的提醒。」認同生產是個鬼門關走一遭的辛苦過程，「以後相似議題會更慎重面對」。

