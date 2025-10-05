自由電子報
娛樂 電視

「古裝女神」慘遭47鞭虐打 咬脖反擊被踹飛昏迷

〔記者李紹綾／台北報導〕陳哲遠、李沁在愛奇藝《一笑隨歌》打造的「純恨CP」從初遇便火藥味十足，鞭刑、咬脖、捆綁等名場面接連登場，也打破以往古偶偏甜寵的套路，讓觀眾直呼過癮，話題與熱度同步升溫，成為中秋連假檔期最受矚目的古裝劇。

李沁在《一笑隨歌》飾演「付一笑」。（愛奇藝國際站提供）李沁在《一笑隨歌》飾演「付一笑」。（愛奇藝國際站提供）

《一笑隨歌》改編自熾翼千羽小說《一笑》，劇情描述錦繡第一女射手「付一笑」李沁在平陵之戰以一箭重創夙砂大皇子「鳳隨歌」陳哲遠，逆轉戰局，凱旋之際她卻遭冷箭暗算墜崖，失憶後於藥泉邊與重傷的鳳隨歌意外交會。兩人因各自目的選擇結盟，從國仇宿敵被迫成為搭檔，在權謀糾葛中逐步拉近距離，情愫暗生，明快的劇情節奏加上打戲與情感線並行的雙強復仇主軸，獲得大量討論。

陳哲遠（左）、李沁在《一笑隨歌》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠（左）、李沁在《一笑隨歌》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

導演朱銳斌曾執導《香蜜沉沉燼如霜》、《寧安如夢》等熱播劇，本次延續電影化視覺與流暢運鏡，營造血色箭雨、雪夜紅衣等高辨識度場景。劇中付一笑武力值跟智商都在線，紅衣戰甲、高馬尾造型展現冷颯英氣，戰場一箭定局成名場面，她在失憶後被推入陰謀棋局，仍能冷靜周旋自救並尋找真相，女主角李沁親自上陣實拍射箭，近身打戲展現俐落身手，被盛讚為女將軍打戲教科書。

陳哲遠（左）、李沁在《一笑隨歌》從仇敵對峙到宿命相愛。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠（左）、李沁在《一笑隨歌》從仇敵對峙到宿命相愛。（愛奇藝國際站提供）

鳳隨歌兼具貴氣與狠勁，是笑裡藏刀的大皇子，陳哲遠全程以原聲出演，戰損場面既展現狠戾一面，也流露破碎感。第2集中他下令對失憶的付一笑施以酷刑，狠抽47鞭，李沁則趁機反擊咬住他的脖頸，但最終仍遭他一腳踹飛昏迷，場面火藥味濃烈，讓不少網友紛紛表示，沒看過男女主角打得這麼狠的戲。

談起這場互相傷害的對手戲，陳哲遠說：「拍這場戲時我們也糾結了很久，我當時還問李沁，作為女性觀眾如果看到男主把女主打這麼慘，不會對男主什麼有不好的觀感嗎？打完就算了，還加一腳，那一腳真的挺狠。」一開始勢不兩立的宿敵，最後竟成為情侶，其中因恨生愛的情感轉變，也令觀眾更加好奇。李沁笑稱，拍攝咬脖子戲時，她原本以為自己已經夠狠，沒想到導演卻覺得咬太小口，希望她再更狠一點，之後劇情也安排她以牙還牙，把陳哲遠吊起來鞭打，讓她忍不住脫口說出「這男女主角愛的有點變態啊！」

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

陳哲遠在第1集的藥浴療傷橋段也掀起熱烈迴響，劇中他因中箭受重傷，脫衣入池療傷時，鏡頭從特寫到全景完整呈現胸肌、腹肌線條，長達34秒的畫面瞬間登上熱搜。為了養眼名場面，他特地嚴格控管身材，不僅戒掉碳水化合物，拍攝前甚至連水都不敢喝，還對導演說：「臉不重要，但我的腹肌要出來。」李沁也認證他的努力，自曝之前有場戲是她必須掐他的胸肌，當時一句「你胸肌是不是假的」玩笑話，似乎讓他往心裡去，努力健身後特地跑來讓她檢驗，「妳看一下，我這是真的！」讓她忍不住大笑，也強烈建議觀眾追劇時務必要瘋狂截圖。

《一笑隨歌》配角群同樣吸睛，代表作為《度華年》的陳鶴一飾演錦繡鎮南王夏靜石，外柔內狠、城府極深，是權謀線的主要推手；演過《西出玉門》的夏夢扮夙砂公主鳳戲陽，外柔內剛、成長幅度大；另有《雲之羽》的左葉、《寧安如夢》的秦天宇等加入，人物關係錯綜複雜，為劇情增加不少看點。《一笑隨歌》正在愛奇藝國際版熱播中。

點圖放大body

