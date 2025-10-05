自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿信超敢問！大咖歌王不忍了：想被世壯運金牌摔嗎

〔記者張釔泠／台北報導〕第14屆超犀利趴中秋連假在高雄巨蛋登場，五月天昨壓軸熱唱，金曲歌王蕭煌奇也驚喜現身，與五月天合唱《好不好》、《帶你去逛街》，兩人還跳起了浪漫雙人舞，再次掀起全場高潮。

五月天昨晚在犀利趴壓軸熱唱。（相信音樂提供）五月天昨晚在犀利趴壓軸熱唱。（相信音樂提供）

阿信說：「昨天彩排時，我就說可以輕輕撞你肩膀嗎？」蕭煌奇幽默回：「大家有沒有看過我去摔世壯運的柔道比賽，通常碰到我肩膀的人，不曉得現在已經到哪裡去。想看阿信摔柔道嗎？」阿信連忙說：「我不是摔柔道，我是被摔柔道，被世壯運金牌過肩摔，剛才還有人說要我們跳舞的。」在觀眾力拱之下，兩人竟也跳了一段雙人舞。

五月天邀請蕭煌奇擔任嘉賓。（相信音樂提供）五月天邀請蕭煌奇擔任嘉賓。（相信音樂提供）

阿信與蕭煌奇（左）在觀眾力拱之下秀舞技。（相信音樂提供）阿信與蕭煌奇（左）在觀眾力拱之下秀舞技。（相信音樂提供）

蕭煌奇還表示，其實很想聽阿信唱他的經典曲《阿嬤的話》，「因為阿信就像大家的阿嬤一樣，他的人生充滿智慧、愛心、勇氣，帶領所有相信音樂、觀眾走到人生的每個角落，他就像一盞明燈照亮我們人生的世界，讓蕭煌奇有一天可以站在五月天的舞台上，可以看見全世界。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中