阿信超敢問！大咖歌王不忍了：想被世壯運金牌摔嗎

〔記者張釔泠／台北報導〕第14屆超犀利趴中秋連假在高雄巨蛋登場，五月天昨壓軸熱唱，金曲歌王蕭煌奇也驚喜現身，與五月天合唱《好不好》、《帶你去逛街》，兩人還跳起了浪漫雙人舞，再次掀起全場高潮。

五月天昨晚在犀利趴壓軸熱唱。（相信音樂提供）

阿信說：「昨天彩排時，我就說可以輕輕撞你肩膀嗎？」蕭煌奇幽默回：「大家有沒有看過我去摔世壯運的柔道比賽，通常碰到我肩膀的人，不曉得現在已經到哪裡去。想看阿信摔柔道嗎？」阿信連忙說：「我不是摔柔道，我是被摔柔道，被世壯運金牌過肩摔，剛才還有人說要我們跳舞的。」在觀眾力拱之下，兩人竟也跳了一段雙人舞。

請繼續往下閱讀...

五月天邀請蕭煌奇擔任嘉賓。（相信音樂提供）

阿信與蕭煌奇（左）在觀眾力拱之下秀舞技。（相信音樂提供）

蕭煌奇還表示，其實很想聽阿信唱他的經典曲《阿嬤的話》，「因為阿信就像大家的阿嬤一樣，他的人生充滿智慧、愛心、勇氣，帶領所有相信音樂、觀眾走到人生的每個角落，他就像一盞明燈照亮我們人生的世界，讓蕭煌奇有一天可以站在五月天的舞台上，可以看見全世界。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法