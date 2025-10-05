自由電子報
娛樂 音樂

宜蘭阿卡貝拉聯合成果展超狂！天團團長現身 神秘身分也曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025 樂享人聲 天籟樂韻－宜蘭阿卡貝拉聯合成果展」10月3日晚間在宜蘭新月老樹廣場登場，演出陣容集結蘭陽女中、羅東高中、羅東高商、羅東高工等校園阿卡貝拉社團，以及社會組「蘭燈聲納」阿卡團同台開唱，並邀請到知名人聲樂團「尷尬美聲」與「留聲樂團」壓軸演出，為觀眾帶來一場別開生面的純人聲音樂饗宴。

蘇打綠團長阿福（後排黑衣服）出席阿卡貝拉聯合成果展。（宜蘭縣林孝信文化基金會提供）蘇打綠團長阿福（後排黑衣服）出席阿卡貝拉聯合成果展。（宜蘭縣林孝信文化基金會提供）

為了讓這些初試啼聲的學生能勇敢站上戶外舞台、無所畏懼地表演，基金會特別邀請蘇打綠樂團團長、同時也是基金會董事的「阿福」何景陽，透過大師工作坊形式分享舞台表現技巧，以及安排經驗豐富的團隊帶領學生練習，並憑藉多年巡演與演唱會製作經驗統籌整場演出，從舞台硬體、主持安排到節目編排全程規劃，確保每組團隊都能專注於舞台表現，盡情感受舞台的迷人魅力，體驗表演帶來的成就感與樂趣。

蘭陽女中學生參與演出。（宜蘭縣林孝信文化基金會提供）蘭陽女中學生參與演出。（宜蘭縣林孝信文化基金會提供）

阿福表示，這兩年來基金會持續投入資源，讓宜蘭有志學音樂的孩子在家鄉就能接觸到高水準演出，並透過音樂沙龍、大師工作坊等方式，理解音樂的多元發展，「我覺得這一批孩子很幸福，在他們求學階段，就有人願意陪伴並為他們付出，我們其實就是扮演啟蒙的角色，幫助他們在高中階段邁出重要的一步！」

他也觀察到，這批高中生雖然接觸阿卡貝拉的時間不長，但能在一年內展現出如此水準，已相當難得，「演出本身也是一種練習，透過舞台，他們更會發現哪裡不足、需要修正，並累積成長的養分，所以我都會鼓勵他們勇敢地去擁抱這些上台的經驗，下一次就能表現得更好！」

點圖放大header
點圖放大body

