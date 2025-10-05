（新碟快報）末日氛圍強勢來襲！《最後生還者》第2季《28年毀滅倒數》同步登場

《最後生還者》是史上最成功的電玩改編影集。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕末日氛圍侵襲大小銀幕／螢幕，無論是金獎導演丹尼鮑伊暌違20年推出的《28天毀滅倒數》續作《28年毀滅倒數》，或是史上最成功電玩改編影集《最後生還者》依舊引起話題的第二季，都是以此為背景的佳作，現在兩部鉅作同步推出影音收藏，讓影迷可以帶回家細細品味。

於2002年上映的《28天毀滅倒數》敘述由影帝席尼墨菲飾演的快遞員吉米，在昏迷中醒來後，發現整個倫敦因為傳染性疾病成為了空城，除了需要提防狂暴的感染者之外，脆弱的人性更成為這個世界最黑暗的一面。電影上映後不僅締造票房佳績，暴衝活屍類型對於日後如《陰屍路》等作品更有著深遠的影響，被譽為當代活屍神作當之無愧。

最新續作《28年毀滅倒數》繼續由《猜火車》、《貧民百萬富翁》金獎導演丹尼鮑伊，攜手科幻編劇大師艾力克斯嘉蘭，回歸撰寫全新的三部曲系列，網羅「獵人克萊文」亞倫泰勒強森、《哈利波特》系列「佛地魔」雷夫范恩斯，以及《追殺夏娃》演技派女星茱蒂康默，在末日後的世界對抗感染者和人性的考驗。

《28年毀滅倒數》UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

《28年毀滅倒數》在台推出包括UHD+BD雙碟鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、一般藍光BD以及DVD，描述自從致命病毒從實驗室流出後，已經過了28年。在仍舊嚴格的隔離政策下，人類漸漸找到與感染者共存的生存方式。其中一群生還者，生活在一座戒備森嚴，僅有單一出入口的離島，當他們中的一個人決定冒險進入大陸的黑暗中心時，他很快就發現一種變異不僅蔓延到了感染者，也蔓延到了其他倖存者。

HBO熱門影集《最後生還者》繼首季首播集創下HBO史上最高收視紀錄後，第二季於今年強勢回歸！故事聚焦首季事件落幕的5年後，喬爾與艾莉間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。除了飾演喬爾的佩德羅帕斯卡、飾演艾莉的貝拉拉姆齊等人回歸，還加入凱薩琳奧哈拉、凱特琳德弗、伊莎貝拉莫娜等人一同演出。

《最後生還者》第二季在台推出UHD三碟鐵盒版。（得利影視提供）

《最後生還者》第二季在台推出包括UHD三碟鐵盒版、UHD+BD六碟限定版、一般藍光BD三碟版，DVD三碟版。藍光BD及UHD收錄包含幕後製作、拓展《最後生還者》的世界觀、角色專訪等超過2小時的特別收錄。

除了兩大末世之作，即將於本月底重返全台大銀幕的經典定格動畫《提姆波頓之地獄新娘》也推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版以及附贈2張雙面海報、8張手繪人物卡、4張分鏡草稿、小誌以及貼紙的UHD+BD「雙碟行家典藏鐵盒版」。

《提姆波頓之地獄新娘》UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版，附上滿滿贈品。（得利影視提供）

該片由提姆波頓執導，他的老搭檔強尼戴普、海倫娜波漢卡特獻聲演出，描述一個名叫維特的年輕人，被帶到陰間冥府，和一名神秘的地獄新娘愛蜜莉結婚，而在這同時，他真正的新娘薇多莉亞卻在人間世界痴痴地等待著她的新郎從冥府回來。

雖然亡靈的世界活潑生動有趣，比維特身處的維多利亞時期的保守社會好玩很多，但是他卻發現不管地獄充滿多少迷人的誘惑，都無法阻止他回到他真愛身邊的強烈慾望。

