娛樂 最新消息

沒有石頭不行？五月天「缺一」果然凸槌了

石頭缺席，這場演出是「四月天」。（相信音樂提供）石頭缺席，這場演出是「四月天」。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「超犀利趴」在中秋連假回到高雄巨蛋開唱，首日邀來玖壹壹、丁噹、BOOM！怪物星人等接力熱唱，五月天則擔任壓軸，不過石頭這次因「個人因素」不克出席，今晚介紹到吉他手時，瑪莎調皮站到石頭位置，怪獸開玩笑喊：「現在如果想要聽吉他手，只有一個嘛，另一個可能要觀落陰。威～不是，連線啦，我講錯。」瑪莎隨後解釋石頭近來身體不舒服，「請大家見諒，四月天在現場，還是會依然的用盡全力，希望大家還是可以聽得很開心。」

石頭缺席，這場演出是「四月天」。（相信音樂提供）

五月天一登台獻上最有意思的「金排球」和哨子的點歌橋段，飆唱《叫我第一名》、《OK啦》、《麥來亂》等，還演唱冠佑在「Why Not」時期的《無法度按捺》，隨後邀請金曲歌王蕭煌奇上台合唱《好不好》、《帶你去逛街》，默契十足掀起高潮。

這場「四人版」的演唱會充滿許多「驚喜」，除了團員不時模仿石頭的語氣說話，唱到《有你的將來》時凸槌，阿信也喊話，「聲明喔，剛剛凸槌那一段，平常演唱會不會有，大家可以放心的來五月天演唱會，當然，凸槌的段落也只有今天有，大家可以很放心的來犀利趴，今天我們就多唱一點平常比較少唱的歌，大家看到怪獸坐下的時候就可以坐一下，台上沒有床，不然我想躺著唱，好嗎？不好，這還是演唱會。」

玖壹壹帶來演唱會規格演出。（相信音樂提供）玖壹壹帶來演唱會規格演出。（相信音樂提供）

本土天團玖壹壹則出動樂團編制、DJ秀和舞者，以演唱會規格打造打鐵Night，當DJ秀音樂一下，玖壹壹熱唱《南北二路》一秒將高雄巨蛋變成高雄最大派對，也準備了夯歌《一生只督妳一人》、《LOCAL》、《來個蹦蹦》等和全場一起嗨玩。

丁噹近來蠟燭兩頭燒淚崩。（相信音樂提供）丁噹近來蠟燭兩頭燒淚崩。（相信音樂提供）

丁噹澤攜手10位舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，如《青蘋果樂園》、《對你愛不完》、《失戀陣線聯盟》等，勾起全場舞魂，當她唱到《你為什麼說謊》突然淚崩，表示準備犀利趴10分鐘唱跳組曲的同時也忙著自己的「夜遊A Night Tour」小巨蛋練團，等於是蠟燭雙頭燒，但還是想要給歌迷最精彩演出。

