娛樂 音樂

李翊君唱到一半！超大咖天后衝上台 她脫口：靠X

李翊君（左）今晚攻蛋，驚喜邀請到國寶級布袋戲歌后西卿（右）合唱神作《苦海女神龍》。（記者王文麟攝）李翊君（左）今晚攻蛋，驚喜邀請到國寶級布袋戲歌后西卿（右）合唱神作《苦海女神龍》。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕情歌傳唱天后」李翊君今晚攻蛋，驚喜邀請到國寶級布袋戲歌后西卿合唱神作《苦海女神龍》，兩人也爆料當年這首歌要重新包裝時，因為布袋戲大師黃俊雄不捨妻子西卿要到台北上課三個月，所以才讓年輕李翊君唱到這首歌，黃俊雄當年更大方幫她錄了口白，李翊君卻突然語出驚人，將「口白」的台語講成「靠北」，當場讓萬名觀眾笑翻。

李翊君（左）不小心口誤，當場讓萬名觀眾笑翻。（記者王文麟攝）李翊君（左）不小心口誤，當場讓萬名觀眾笑翻。（記者王文麟攝）

身為雙聲道歌后，李翊君今晚除帶來華語金曲，也獻唱台語組曲《淡水暮色》、《香港戀情》、《漂浪之女》、《快樂的出航》等，將場內氣氛不斷堆疊，當她唱到《苦海女神龍》，布袋戲天后西卿也穿著藍色的禮服驚喜現身舞台「踢館」。

李翊君（左）與西卿（右）互動逗趣。（記者王文麟攝）李翊君（左）與西卿（右）互動逗趣。（記者王文麟攝）

兩人在台上以「姐妹」相稱，李翊君回憶當年要學唱這首歌時有很多不同的版本，「我聽的就是阿姐的版本，聽了上百次，我要謝謝你唱了這首歌。」西卿也猛誇李翊君唱得好聽，兩代歌后的俏皮互動萌翻台下觀眾，西卿忍不住爆料，「其實這首歌我唱了十幾年，公司有來找我說要重新包裝，要來台北上課三個月。」不過黃俊雄卻捨不得讓她北上，李翊君直呼：「幸好黃老師沒有讓你來台北，不然我哪有這首歌。」

李翊君今晚首次在台北小巨蛋開唱。（記者王文麟攝）李翊君今晚首次在台北小巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

點圖放大body

