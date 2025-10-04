告五人曝「近距離演出」秘密！得花1週調整

〔記者林欣穎／台北報導〕樂團養成節目《樂團祭》，自播出以來話題不斷，最新一集找來成軍20週年的樂團四分衛主唱阿山，以及唱紅《我想你的快樂是因為我》、現已轉戰幕後的音樂製作人王爺，分別為大小舞台講評；更迎來重量級嘉賓「告五人」驚喜登場，他們還透露不少台下內幕，成為觀眾討論的焦點。

告五人在節目中壓軸登場。（《樂團祭》提供）

節目中壓軸登場的告五人，因高人氣現在一出場總是站上大舞台，不過他們回想起小舞台的演出，雲安坦言：「其實反而更困難，我們甚至連覺得皮膚狀態不好，都會提早睡覺，花一個禮拜去調整，因為觀眾近距離會看得更清楚。」哲謙則分享在大舞台的心情：「若要演兩個小時的大舞台，我的目標就是不能讓最遠的那個人滑手機。」

一路走來，他們從小舞台唱到自己的專場，他們也給新生樂團誠摯建議，雲安說：「歌迷給的卡片要好好收著，人總有失意的時候，拿出來看會覺得心情很好，也會發現自己並不孤單。」而這樣的心情也是他們在節目中選擇演出新歌《將錯就對》的原因。

而在大舞台上，由旺福、野東西、胡凱兒演出。成團27年的旺福打破「大舞台必須很炸」的既定印象，反其道而行帶來一首陽光兒歌《眼睛體操》帶動全場合唱，將舞台變成大型同樂會，主唱瑪靡表示：「音樂就是要把心裡面的小孩帶出來，不要在意別人的眼光。」野東西則難得選擇抒情曲路線，被評為展現「鐵漢柔情」；而胡凱兒則以熱血互動挑戰大場，笑言「在大舞台也要直接盯著觀眾調情」，青春氣息十足。

