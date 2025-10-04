SHINee KEY銀色戰袍超霸氣！台粉變鬼魂喊常來：我錢很多

KEY帶著全新巡演來到台北開唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國「萬能鑰匙」KEY（金起範）今天（4日）晚間帶著全新巡演「2025 KEYLAND Uncanny Valley」在台北流行音樂中心，勁歌熱舞多首夯曲，在演唱《Heartless》時還對著粉絲比著中指，掀起全場歡呼聲。KEY也忍不住大讚台灣粉絲的韓文能力，稱翻譯都還沒講話，粉絲就搶著回答「네」（是），KEY甚至還模仿起粉絲來，都不知道是稱讚粉絲還是虧粉絲，現場笑聲不斷。

KEY時隔1年再來到台灣與粉絲見面。（讀者提供）

KEY於8月推出最新正規專輯《HUNTER》，同步啟動巡迴演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，演唱會上週末在首爾站正式揭開序幕，海外首站獻給台灣，他4日晚間7點準時在台北流行音樂中心與SHINee WORLD（粉絲名）見面，隨著兩片舞台大型螢幕打開，他染成紫銀髮色緩緩地從舞台現身，帶來第一首震撼歌曲《Strange》，全場掀起震耳欲聾的歡呼聲。

KEY穿著銀色戰袍霸氣登台。（讀者提供）

KEY繼上次高雄巡演後，相隔1年再度登寶島開唱，他穿著銀色盔甲式裝扮，前衛造型霸氣現身於舞台上，帶來歌曲《Strange》、《Helium》、《CoolAs》、《Want Another》揭開強烈的序幕，演唱會一開始就以壓倒性的氣勢吸引全場目光，歌迷則揮著象徵性的湖水綠手燈，全場染上一片夢幻色彩。

KEY演出挾帶王者氣勢鎮壓全場。（讀者提供）

「2025 KEYLAND Uncanny Valley（恐怖谷理論）」就像結合時尚、藝術的音樂饗宴，隨著音樂節拍，SHINee WORLD的尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈不斷升溫，KEY透過親切地問候與現場觀眾互動，「大家好，我是SHINee KEY我真的很想你們，你們過得好嗎？這次帶著KEYLAND Uncanny Valley站到大家面前」，連續唱了7首才與粉絲聊天，他也頗緊張：「這次歌單安排唱那麼久的歌才開始講話，所以我是有點擔心的，但每唱到一首歌，就感受到你們的熱情越來越強烈，我覺得好像安排地不錯。」

KEY致謝粉絲準備的應援。（讀者提供）

歌迷熱情準備後台應援，KEY感性致謝：「其實這次我因為行程的關係，沒辦法在台北待太久，但粉絲為了我，還準備給工作人員禮物跟吃的，真的很謝謝你們，看你們準備的食物，就覺得你們真的等我很久了，帶著這份力量，我會努力繼續表演！」展現滿滿親和力，隨後，他繼續以《Trap》、《Killer》、《Heartless》、《Gasoline》、《BAD LOVE》等爆發力十足的歌曲點燃現場，並透過《Picture Frame》、《Novacaine》展現多變的歌唱魅力，帶來豐富多彩的表演。

KEY向來喜歡透過演唱會與歌迷同歡，主辦單位事前透過臉書公告角色扮演主題為「台灣怪談」，粉絲發揮創意扮成各類鬼神，觀音、媽祖、小倩、陳守娘、道士、黑白無常等各方人士都來朝聖。

KEY粉絲扮成「小倩」與「觀世音菩薩」。（讀者提供）

一名「觀音」小姐身穿白紗表示：「島主說『不要在意別人的眼光，我們要漂漂亮亮的！』」於是她扮成觀音來到現場，身旁的朋友則是化身為「小倩」，兩人親自喊話：「請他，求求他，拜託他常常來，我們錢很多。雖然我們也會飛去韓國，但飛去韓國真的好累。」發言逗笑在場其他歌迷。現場另外還有「台灣厲鬼」陳守娘，她花了半小時至1小時的時間裝扮，「希望KEY可以實現在台灣玩一次的心願、好好放鬆。」

KEY粉絲扮成「陳守娘」與「恐怖版愛麗絲」。（讀者提供）

粉絲應援團特地準備本土風味的精緻便當盒、夜市美食胡椒餅，以及特色零食蕃茄軟糖、芝麻糖、地瓜片，更有冰涼飲料珍珠奶茶、烏龍茶、紅茶，其中，禮盒裡富有精心製作的鏡子吊飾，還有以KEY為模型訂製的樂高人偶吊飾，該禮盒KEY也有轉發認證，另外，主辦單位也為全場粉絲準備貼紙與小卡，並為了補充藝人體力，備上川貝枇杷膏、喉糖、洋甘菊茶等。

