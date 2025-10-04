超犀利趴Day1 ! 正妹女團HUR+合體大咖男星嗨爆

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天領軍的「超犀利趴」久違14年重返高雄開趴，秉持城市音樂祭的初衷，在舞台設計上更是費盡心思，將高雄的海港風情搬進高雄巨蛋，以「音樂遊輪」為概念，將150公分高的舞台如海岸線般延伸，讓主舞台同時也是延伸舞台與台下樂迷更靠近，而升降瞭望臺則與看台區樂迷互動。

HUR＋展現精湛唱跳實力。（相信音樂提供）

首日由正妹女團「HUR+」打頭陣，以堅強的唱跳實力率先炒熱氣氛，她們先帶來《未來少女》中的比賽歌曲《緊呷 Ninja》與《IDFC》，又唱又跳的表演功力驚豔全場，緊接著她們嗨唱《BLOOD MARY COWBOY》、《Baddie》，展現酷帥魅力，除此之外更精心準備了當年在節目中廣受喜愛的歌曲《Take off》、《有毒不回》，喚回歌迷HUR時期的記憶。

ＨUR+與呂士軒熱唱。（相信音樂提供）

她們表示很開心來到超犀利趴，「剛出道時我們推出的第一支MV，阿信老師幫我們分享，給我們很大的鼓勵，很開心今天能跟五月天站在同一個舞台。」演出到最後，她們邀請新科金曲歌王呂士軒合唱《Touch The Sky》，過去她們與呂士軒就曾推出《Touch The Sky》remix版本，讓歌迷為之驚豔。

新科金曲歌王呂士軒空降超犀利趴。（相信音樂提供）

