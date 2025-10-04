自由電子報
娛樂 音樂

李翊君攻蛋哽咽追憶瓊瑤 《婉君》掀高潮「瓊瑤女郎」也來了

李翊君今晚首次在台北小巨蛋開唱，開場她以一身粉色亮麗禮服登場。（記者王文麟攝）李翊君今晚首次在台北小巨蛋開唱，開場她以一身粉色亮麗禮服登場。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌傳唱天」李翊君出道38年，今（4日）晚首次在台北小巨蛋開唱，舉辦「翊起聽見愛」演唱會，開場她以一身粉色亮麗禮服登場，從四層樓高的華麗吊台從天而降，以經典名曲《再回首》揭開序幕，李翊君哽咽表示：「今天真的非常非常開心，我覺得這應該是我的演藝歷程最重要的一次演出，謝謝各位能夠陪著我，一起在這裡登上小巨蛋。」更獻唱一系列「瓊瑤組曲」掀全場高潮。

李翊君感謝所有歌迷，忍不住哽咽。（記者王文麟攝）李翊君感謝所有歌迷，忍不住哽咽。（記者王文麟攝）

演唱會開場後，李翊君接連演唱難度頗高的《昨夜夢醒時》、《人生是一場夢》與《今天不回家》，瞬間把小巨蛋打造成大型歌舞廳。延續著氛圍又接著帶來懷舊華語金曲《雨中徘徊》、《夜空》、《負心的人》、《嚮往》與《我的心裡只有你沒有他》串連，讓歌迷一口氣重溫80、90年代叱吒歌壇的經典神曲，李翊君也換上桃紅色禮服，展露雙肩，薄紗裙擺讓纖細雙腿隱約呈現，風靡全場。

李翊君和觀眾打招呼。（記者王文麟攝）李翊君和觀眾打招呼。（記者王文麟攝）

唱完後她正式與觀眾打招呼，她激動表示：「我收到邀約時候，我心裡在想『會有人來看我在小巨蛋的演唱會嗎？』我不是那種秒殺的歌手， 我真的很怕我的票賣不出去。」感謝到現場支持的歌迷，讓她能站上小巨蛋的舞台，也不忘與鐵粉們隔空互動，「我看到燈牌了，有花錢。」

李翊君提起已逝的貴人瓊瑤。（記者王文麟攝）李翊君提起已逝的貴人瓊瑤。（記者王文麟攝）

此外，她更提起已逝的貴人瓊瑤，「接下來的歌，今晚沒有唱的話你們一定會退票。我上一次唱這些歌，是跟瓊瑤阿姨一起在小巨蛋一起，感謝她給我機會讓我唱她的歌曲。帶來一連串瓊瑤阿姨的曲，希望她喜歡。」 此時鏡頭更轉向台下的瓊瑤御用女演員趙永馨，趙永馨也開心向李翊君拋飛吻。

李翊君提起已逝的貴人瓊瑤。（記者王文麟攝）李翊君提起已逝的貴人瓊瑤。（記者王文麟攝）

她獻上「瓊瑤組曲」《婉君》、《雪珂》、《渡口》、《浪花》與《痛》將瓊瑤戲劇年代的主題曲情懷完整重現，台下觀眾紛紛跟著唱，宛如回到電視機前守候的青春歲月；《還珠格格》片尾曲《雨蝶》的前奏響起，更是引起全場歡呼。李翊君李翊君也提到：「我的演唱會絕對不能少了這些歌，其實有點像強迫中獎的概念，要看這些劇就會聽到這些歌，謝謝瓊瑤阿姨，沒有她就沒有今天的李翊君。」

李翊君獻上「瓊瑤組曲」，台下觀眾紛紛跟著唱。（記者王文麟攝）李翊君獻上「瓊瑤組曲」，台下觀眾紛紛跟著唱。（記者王文麟攝）

