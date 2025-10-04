樓心潼二寶誕生！「地表最強小四」提前2天報到 笑喊雙胞胎再現

樓心潼迎二寶女兒「小荳苗」出生。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲樓心潼曾參與《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《幸福來了》等八點檔演出。2021年，她與大17歲、從事科技業的圈外翟姓男友登記結婚，前年12月產下女兒「小毛荳」，今（4日）喜曝二寶「小荳苗」出生，開心喊：「開心又生了一個可愛的小寶貝，歡迎小荳苗平安抵達，我的小蛇寶。」

樓心潼迎二寶女兒「小荳苗」出生。（翻攝自臉書）

樓心潼分享：「經過了這幾天，終於恢復一些元氣可以來跟大家分享這份喜悅啦！原本還想說讓小荳苗在我肚子裡面住久一點，長好一點再出來，沒想到比預計的日子提前了兩天！讓我們有點措手不及。」臨盆前，她在家裡痛到不行，到醫院的時候，已經開兩指半了，「沒辦法再等了，最後還是讓妳自己選了一個喜歡的時間出來」。

樓心潼（左）迎二寶女兒「小荳苗」出生。（翻攝自臉書）

樓心潼和寶寶說：「反正原本爸爸就是想讓妳自己挑時間出來的呀。」她的老公也說：「只要平安健康，什麼時間出來都好。」她開心說：「開心又生了一個可愛的小寶貝。」並要大家猜猜看：「你覺得小荳苗像爸爸還是媽媽呢？我覺得荳苗跟姊姊毛荳超像的，感覺好像雙胞胎唷！只是隔了快兩年的雙胞胎。」她甚至覺得小女兒的鼻子超挺，打趣笑稱是「地表最強小四」。

