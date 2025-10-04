藤井千愛來台開唱圓夢！夜市吃杏鮑菇、讚空心菜

藤川千愛首度來開唱，在三創Clapper Studio演出。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作女聲藤川千愛於今天（4日）在CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2025 in TAIPEI」，首次來台即創下全場完售的佳績，她也用心回報歌迷，熱唱超過20首歌曲，與歌迷互動兩小時不間斷，讓全場沉浸於她富透明感卻充滿力量的高亢美聲中。

藤川千愛昨天一抵達台灣，就興奮表示「好想體驗一下台灣的夜市」，並親自走訪攤位品嚐各式小吃，特別大讚炭烤杏鮑菇「檸檬味讚」與炒空心菜真的太好吃了。

藤川千愛在社群上曬出空心菜、杏鮑菇的照片。（翻攝自IG）

她也在舞台上自介最愛「音樂、狗和小籠包」，讓台灣歌迷笑聲不斷。藤川千愛感性表示，長久以來收到許多台灣歌迷熱情留言與邀請，這次終於能夠如願登台，「能夠親自來到台北開唱，是我的夢想成真。」 讓全場掌聲不斷。

藤川千愛與粉絲互動逗趣。（大鴻藝術提供）

「想要和台灣的大家一起嗨整晚！」藤川千愛歡聲高喊，台北場演出以動畫《盾之勇者成名錄》片尾曲《好きになってはいけない理由（不能喜歡的理由）》揭開序幕，清亮嗓音一出，全場立即爆出歡呼，觀眾高舉雙手應和藤川千愛與她專屬樂隊的節奏。隨後，她接連送上《Orange》、《垃圾日》、《嗚呼嗚呼嗚呼》、《誰も言ってくれないから（因為沒有人告訴我）》等歌曲，層層堆疊的情感與能量將氣氛推向高潮。

藤川千愛自彈自唱，讓全場聽得如癡如醉。（大鴻藝術提供）

演唱會中段，她以《尋找之物》、《被喚作怪物》、《愛之歌》、《永遠只有一次》等多首動畫主題曲串聯成主題段落，令動漫迷們情緒沸騰。藤川千愛笑說雖然這是第一次在台北開唱，但大家的聲音與笑容讓她覺得非常溫暖，昨晚吃了小籠包覺得好燙，「但最燙最熱情的，還是台灣的歌迷」。而後她帶來代表作《萊卡》與翻唱RADWIMPS的《Sokkenai》，以溫柔又強韌的聲線穩定輸出，完美詮釋愛情的多面向。壓軸階段更以《當我還在你身旁時》、《愛はヘッドフォンから（愛情來自頭戴式耳機）》等人氣歌曲連發，全場觀眾隨節奏揮舞雙手、歡呼聲此起彼落。

藤川千愛展現超強的歌唱實力。（大鴻藝術提供）

安可環節中，她以《盾之勇者成名錄》片尾曲《你的名字》在全場呼喊中回歸舞台，最後再加碼《1000年愛》與《hane》共三首安可曲，以與全場歌迷合唱作結，氣氛感動熱烈。從細膩動人的抒情慢歌到熱血奔放的搖滾快板，藤川千愛在長達兩個多小時的演出中展現了她多變而充滿張力的音樂魅力。首度登台便以滿滿誠意與爆發力征服全場，被台灣歌迷熱情感動的藤川千愛也笑著承諾：「我一定會再回來！」

