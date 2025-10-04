自由電子報
娛樂 最新消息

法拉利姐被酸「不去救災」 直播怒嗆：我去那邊是騙流量的

「法拉利姐」張婷婷遭質疑為何不去花蓮幫忙救災，怒回擊網友。（翻攝自臉書）「法拉利姐」張婷婷遭質疑為何不去花蓮幫忙救災，怒回擊網友。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發許多「鏟子超人」志工主動前往當地協助救災。網紅「法拉利姐」張婷婷日前在臉書直播表示，若是有粉絲替她準備雨衣、雨鞋與鏟子，她願意搭便車一起前往花蓮救災，但隔日她又遭網友質疑，直接怒回「我不要去了，花蓮沒差我一個人啦！」

法拉利姐近年轉戰直播，嗆辣性格常常被網友做成梗圖。（翻攝自臉書）法拉利姐近年轉戰直播，嗆辣性格常常被網友做成梗圖。（翻攝自臉書）

法拉利姐近年轉戰直播，靠網友斗內為生，嗆辣性格常常被網友做成梗圖。日前她如往常開直播，被質疑為何不去花蓮幫忙救災？她表示前幾天自己有說過，如果有民眾願意順路載她去花蓮，並準備好雨衣、雨鞋與鏟子，她就會去，不過這幾天完全沒有收到任何私訊，說到激動處她直言：花蓮根本不是我一個人去不去的關係！

法拉利姐坦承自己去現場也是在直播，幫不上忙。（翻攝自臉書）法拉利姐坦承自己去現場也是在直播，幫不上忙。（翻攝自臉書）

她也坦承，要是她去的話也是去直播，更明講是去「作秀、騙流量」，根本幫不上忙，覺得要不要去是個人的心意，自己沒有欠任何人。法拉利姐直白的態度獲得不少網友讚賞，「確實去不去都有人說話，也沒必要情勒別人一定要去」、「婷婷其實說的沒錯，有錢出錢有力出力，不需要情勒啦」。

