于朦朧遺愛人間！死後23天「帳戶還在捐款」粉絲見暖舉全淚崩

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧上月11日驟然墜樓身亡，警方火速以「酒醉墜樓」結案，但真相卻在網路上持續掀起爭議。如今他過世已滿23天，竟有網友發現他的帳戶還在持續捐款，曝光後惹哭大批粉絲，更讓外界對他生前的善舉充滿唏噓。

于朦朧過世後仍持續捐款揚善。（組合照，翻攝自微博）

于朦朧生前熱心公益，2021年河南暴雨他就慷慨捐出50萬人民幣，也曾為白血病童籌得10.3萬醫療費用。近日有網友曬出一張9月20日的捐款憑證，署名依舊是「于朦朧」，而這筆款項是在他過世之後送出的。外界推測，他早已設定「定期捐款」，因此即便驟逝，善行仍未中斷，讓人動容表示「遺愛人間」、「活脫脫的天使！」

請繼續往下閱讀...

然而，雖然北京警方早早宣稱「飲酒過量導致墜樓」，不少人仍質疑背後另有隱情。國際非政府組織AVAAZ上，更出現「為于朦朧討公道」的連署活動，目前已有超過18萬人簽名，顯示各界對這起疑案的不信任與持續關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法