娛樂 最新消息

檢場不忍了！愛妻李翊君突喊話「不要碰我」現況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕李翊君出道38年首度攻蛋，今晚在小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，老公檢場以及愛女香奈兒開唱前受訪，被問到有沒有獻吻支持？檢場直呼不敢，香奈兒也爆料被媽媽下禁令「今天有化妝，不要碰我」，就怕精心化好的妝與服裝有任何閃失，檢場貼心表示：「我們都知道，不要讓她漂亮的臉出現我們的口水。」兩人都不敢打擾李翊君，讓她專心備戰開唱。

李翊君今晚在小巨蛋開唱，老公檢場（右）以及愛女香奈兒（左）開唱前受訪。（記者王文麟攝）李翊君今晚在小巨蛋開唱，老公檢場（右）以及愛女香奈兒（左）開唱前受訪。（記者王文麟攝）

對於愛妻第一次站上小巨蛋，檢場透露李翊君這次的心情很輕鬆，「其實對她來說就好像吃飯一樣。我們從第一次很緊張，到現在已經覺得說這是她的日常的工作。所以就全力以赴，加油加油加油。」香奈兒也附和爸爸的話，覺得媽媽這次意外的放鬆，她這次就擔任媽媽的秘書，幫忙處理大小事，檢場則說自己是長工、司機，耳朵還掛著可與工作人員通話的對講耳機，不僅忙進忙出，還要負責帶親友團入場。

被問起想聽什麼歌？檢場放閃表示：「她每首歌我都想聽，我是她的粉絲。」被拱現場唱兩句，他則說：「我們又不是歌手，開唱會笑掉人家大牙啦。」至於這次為何沒有上台與愛妻合體獻唱？檢場則說，「是我不敢。她強迫我們兩過任何一個人上我們都不敢。」

