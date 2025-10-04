抓姦老公不倫親媽！蔣萍淚訴家庭破碎「願照顧前夫內情」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔣萍20年前親眼抓包編劇老公與自己的媽媽爆發婚內不倫，事件震驚外界也讓家庭崩解。如今，蔣萍在節目《新聞挖挖哇！》罕見落淚吐露現況，坦言與母親多年斷聯，更首度公開「願意照顧前夫」的條件，引發熱議。

蔣萍當年僅20歲便下嫁大15歲的編劇老公。（資料照，翻攝自臉書）

蔣萍當年僅20歲便下嫁大15歲的編劇老公，婚後育有1子，卻意外揭發老公與親生母親的不倫，令她痛苦離婚並與母親斷絕往來。她回憶最後一次與母親見面，是在家族告別式上，雖然母親替她穿上孝服，但2人全程無言，場面尷尬到難以承受。至於父母的婚姻，她也坦言早已分居多年，父親甚至提出離婚，但母親始終拒簽。

談及前夫，蔣萍透露對方已回台灣與兒子同住，彼此幾乎不再提起舊事。她坦言，即便對方是過去讓她痛徹心扉的人，如今仍會提醒兒子照顧年邁父親健康，並強調「一切都是為了兒子」。當被問到若前夫重病是否願意出手照顧？她沉默片刻後說：「如果今天是為了兒子，我會願意。」

蔣萍（圖）談及母親及前夫不倫哽咽落淚。（翻攝自YouTube）

節目播出後，蔣萍數度落淚的畫面引來觀眾熱議，不少網友直呼「真是現實版八點檔」、「比戲劇還離譜」，也有人替她不捨，認為能走到今天已經展現驚人韌性。專家則點出，這樣的家庭創傷恐怕一輩子難以痊癒，蔣萍選擇把重心放在兒子，正是她走出風暴的最大力量。

