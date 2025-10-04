自由電子報
娛樂 最新消息

黃冠智太猛！ 金鐘60雙料入圍還不夠 再叩關亞洲電視獎男配角

黃冠智以《九如一家人》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳男配角。（大愛電視提供）黃冠智以《九如一家人》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳男配角。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃冠智以影集《聽海湧》、《人生清理員》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎及男配角獎，昨（3日）再以大愛劇《九如一家人》入圍第30屆亞洲電視大獎（ATA）最佳男配角，演技受肯定。

黃冠智在《九如一家人》飾演監獄常客。（大愛電視提供）黃冠智在《九如一家人》飾演監獄常客。（大愛電視提供）

黃冠智在《九如一家人》遭爸爸家暴，國中逃家被洗白的大哥收留，自此走上歧途，成為監獄常客。對於入圍國際獎項，他驚喜又開心，感謝大愛電視，郭春暉導演以及《九如一家人》所有幕前幕後的團隊夥伴以及更生人成立的螢火蟲家族。劇中李杏跟黃鐙輝飾演夫妻照顧更生人，黃冠智說：「想特別感謝李杏娘娘和鐙輝哥，讓我感受到不管有沒有血緣，有家有人才是一家人。」

2025年第30屆亞洲電視大獎（ATA）3日傍晚公布第30屆入圍者名單，慈濟傳播人文志業基金在入圍五項，包括最佳男配角、最佳女配角、最佳劇集、最佳紀錄片以及最佳劇集。頒獎典禮將於2025年11月14、15日在印尼雅加達舉行。

杜蕾以《在光裏的人》入圍第30屆亞洲電視大獎女配角。（大愛電視提供）杜蕾以《在光裏的人》入圍第30屆亞洲電視大獎女配角。（大愛電視提供）

在戲劇部份，黃冠智以《九如一家人》入圍最佳男配角，《血．拾人生》的魏蔓與《在光裏的人》的杜蕾入圍最佳女配角，《血．拾人生》也入圍了最佳劇集；在節目方面，《280公斤的逆襲》入圍最佳紀錄片（一次性／特別節目）、《大愛全紀實》入圍最佳社會意識節目。

《大愛全紀實》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳社會意識節目。（大愛電視提供）《大愛全紀實》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳社會意識節目。（大愛電視提供）

《大愛全紀實》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳社會意識節目。（大愛電視提供）《大愛全紀實》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳社會意識節目。（大愛電視提供）

《280公斤的逆襲》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳紀錄片（一次性/特別節目）。（大愛電視提供）《280公斤的逆襲》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳紀錄片（一次性/特別節目）。（大愛電視提供）

《血．拾人生》入圍了最佳劇集及最佳女配角兩項。魏蔓在劇中飾演一位罹患血癌歷經化療走過生死關卡，康復後又經過試管四次失敗，仍想要成為母親。得知消息後她謝謝血拾人生的團隊、謝謝入圍的鼓勵，只有簡短的表示「我會繼續努力」。製作人唐在揚除了感謝大愛電視提供很好的題材之外，也謝謝導演黃常祚及幕後團隊「大家齊心協力拍出了一部好作品，光榮是屬於大家的」。

魏蔓以《血．拾人生》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳女配角。（大愛電視提供）魏蔓以《血．拾人生》入圍第30屆亞洲電視大獎最佳女配角。（大愛電視提供）

點圖放大body

