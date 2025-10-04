（影）辣翻了！aespa Giselle裸背曬刺青造型引熱議

Giselle在日本機場亮相，背上刺青造型相當吸睛。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國人氣女團aespa上月（9）推出新曲〈Rich Man〉在音樂節目上拿下9個一位，成績亮眼。日前，團體在飛往日本福岡開唱前抵達機場時，成員Giselle與Ningning一同亮相，其中Giselle背部大面積的刺青造型吸引了許多粉絲的注意，隨後她也在IG上更新多張露出背部赤裸露出該造型的自拍照，更是引起大量討論。

Giselle前天（2）在機場亮相，穿著細肩帶背心大方露出自己背上嶄新的刺青造型，刺青面積很大，花紋也相當細緻，同時Ningning也展示了自己手背上相似的刺青花紋。不過她們強調這是臨時性的刺青，隨時可以移除。

成員Ningning的手背上也有圖騰花紋刺青造型。（組合照，翻攝自IG、X）

Giselle曬自拍，裸背搭配背上紅黑刺青花紋非常火辣。（翻攝自IG）

隨後，Giselle在社群曬出自拍，照片中她背部赤裸，背上紅色與黑色的圖案清晰可見，手上也有小小花紋。貼文在IG上已經獲得超過258萬讚，網友紛紛留言「太辣了」、「很喜歡Giselle展現自己藝術面貌的方式」，覺得刺青造型完美地展現了她的獨特魅力，希望有一天她能將這些花紋真正的紋在身上。

Giselle展示手上與背上的花紋。（翻攝自IG）

Giselle的後頸也有眼睛狀的圖案。（翻攝自IG）

