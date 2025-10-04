搶不到！李聖傑首攻小巨蛋門票秒殺 洗腦梗圖助攻被問加場「心裡是問號」

李聖傑首攻蛋門票秒殺。（錞藝音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑出道26年首度攻蛋，12月27日在台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，門票昨（3日）晚間一開賣隨即秒殺完售，李聖傑感性喊話：「走了26年終於走到台北小巨蛋，真的謝謝大家等了我這麼久！」

李聖傑團隊日前祭出梗圖造勢。（錞藝音樂提供）

這次售票宣傳，李聖傑團隊特別祭出一系列洗腦梗圖操作，「五大必買理由」如「痴心絕對那麼好聽怎麼可以沒聽到」等，成功掀起社群熱議，李聖傑也笑喊「神助攻」，他直言：「在開票那刻心情真的是複雜的，從來沒有想過瞬間會有這麼大的感動！這一刻讓我知道原來有這麼多歌迷默默支持我，想來看我的Live。」

李聖傑首攻蛋門票秒殺。（錞藝音樂提供）

他還笑說其實當天還「一度忘了開票時間」，直到聽到秒殺完售的消息才意識到粉絲支持的力量，感動直呼「我的努力沒有白費！」至於票房亮眼是否有望加場？李聖傑語帶保留：「我心裡是個問號，現在這麼好的成績，當然會去思考加場可能，但我想先沉澱，確保每一場演出狀態都最好。」經紀人則回應：「如果能加場當然開心，但仍需視小巨蛋場地檔期及與團隊討論後決定。」

