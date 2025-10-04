日男星當猥褻露鳥俠 新宿當眾脫褲遭逮

Ae! group近年來相當受到歡迎，草間Richard敬太（中）活躍於各大綜藝節目。（星達拓娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓STARTO娛樂（前傑尼斯）近年力推的新人團體「Ae! group」（Aぇ! group）今天（4日）傳出美日混血成員草間Richard敬太（草間リチャード敬太）竟是「露鳥俠」，因涉及公然猥褻遭到逮捕。

Ae! group草間Richard敬太被傳出當露鳥俠遭逮。（翻攝自X）

根據日本媒體報導，現年29歲的草間Richard敬太是人氣團體Ae! group的成員之一，他涉嫌在今天清晨5點於東京新宿一棟大樓的出入口附近當眾脫褲、露出下半身，目擊者見狀立刻撥打110，才讓這起事件東窗事發。據悉，草間Richard敬太當時疑似處於爛醉狀態，目前草間Richard敬太所屬的星達拓娛樂並未發表聲明。

Ae! group由正門良規、末澤誠也、草間理查敬太、小島健跟佐野晶哉等人組成，他們在2024年出道，擁有高人氣。他們在正式出道前，原本是6人團體，但成員福本大晴因違反規則遭到開除，事後被爆出他是酒駕肇逃，還害同車女乘客重傷，才讓公司開鍘，不過目前福本大晴以個人身分活動中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

