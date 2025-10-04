不只性騷李多慧！中油男爆已婚「黃腔紀錄全被挖」

中油男不只言語性騷李多慧，昔日黃腔紀錄全遭翻出。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧日前豪捐30萬新台幣馳援花蓮，甚至親赴災區協助救災，不料卻遭一名男子留言性騷「我XX上也有很多泥巴等妳來光復。」引爆眾怒。事件起初，男子辯稱帳號遭盜用，但網友隨即翻出長期開黃腔紀錄，直呼「根本不是第一次」，輿論瞬間炸鍋。

李多慧無端遭受言語性騷，網友氣憤肉搜後發現該男為台灣中油興工處工程師、擔任組長職位，已婚還有家庭。面對外界撻伐，該男急喊「帳號遭盜用」，但輿論並未因此平息。

中油男遭網友肉搜，被翻出昔日對多名女性開黃腔。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

網友隨即發揮鍵盤偵探精神，翻出該帳號早在2024年11月就多次對不同女性開黃腔，留言包括「謝謝妳的ㄋㄞV子」、「妳是拍A片？」、「性生活不豐富？別鬧了」等。更誇張的是，當其他網友質問時，該男還理直氣壯反嗆「在脆上這種回覆有很過分嗎？」一系列紀錄讓人懷疑「帳號被盜」說法是否成立，質疑聲浪全面炸開。

中油男劣行遭糾正竟反嗆「在脆上這種回覆有很過份嗎？」引爆眾怒。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

事發後，該男解釋自己直到朋友通知才知道帳號疑遭盜用，已向警方報案，並更改帳號名稱以避免誤認。然而大批網友並不買單，認為這是「慣犯推責」，有網友直言「如果真是盜用，那從什麼時候開始被盜？」各種留言狂轟，導致該男最後被迫關閉社群帳號，仍難擋爭議延燒。

中油昨火速發聲明，強調「性騷擾零容忍」，已要求相關主管展開釐清，並將依警方調查結果採適當處置。（翻攝自臉書）

隨著輿論持續發酵，台灣中油官方臉書也遭灌爆，網友湧入要求交代。中油昨（3日）火速發聲明，強調「性騷擾零容忍」，已要求相關主管展開釐清，並將依警方調查結果採取適當處置。中油強調，公司長期推動性平與友善職場環境，嚴正看待任何性別歧視行為，但外界仍高度關注後續如何究責，風波未見停歇。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

