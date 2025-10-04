自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只性騷李多慧！中油男爆已婚「黃腔紀錄全被挖」

中油男不只言語性騷李多慧，昔日黃腔紀錄全遭翻出。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）中油男不只言語性騷李多慧，昔日黃腔紀錄全遭翻出。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧日前豪捐30萬新台幣馳援花蓮，甚至親赴災區協助救災，不料卻遭一名男子留言性騷「我XX上也有很多泥巴等妳來光復。」引爆眾怒。事件起初，男子辯稱帳號遭盜用，但網友隨即翻出長期開黃腔紀錄，直呼「根本不是第一次」，輿論瞬間炸鍋。

李多慧無端遭受言語性騷，網友氣憤肉搜後發現該男為台灣中油興工處工程師、擔任組長職位，已婚還有家庭。面對外界撻伐，該男急喊「帳號遭盜用」，但輿論並未因此平息。

中油男遭網友肉搜，被翻出昔日對多名女性開黃腔。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）中油男遭網友肉搜，被翻出昔日對多名女性開黃腔。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

網友隨即發揮鍵盤偵探精神，翻出該帳號早在2024年11月就多次對不同女性開黃腔，留言包括「謝謝妳的ㄋㄞV子」、「妳是拍A片？」、「性生活不豐富？別鬧了」等。更誇張的是，當其他網友質問時，該男還理直氣壯反嗆「在脆上這種回覆有很過分嗎？」一系列紀錄讓人懷疑「帳號被盜」說法是否成立，質疑聲浪全面炸開。

中油男劣行遭糾正竟反嗆「在脆上這種回覆有很過份嗎？」引爆眾怒。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）中油男劣行遭糾正竟反嗆「在脆上這種回覆有很過份嗎？」引爆眾怒。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

事發後，該男解釋自己直到朋友通知才知道帳號疑遭盜用，已向警方報案，並更改帳號名稱以避免誤認。然而大批網友並不買單，認為這是「慣犯推責」，有網友直言「如果真是盜用，那從什麼時候開始被盜？」各種留言狂轟，導致該男最後被迫關閉社群帳號，仍難擋爭議延燒。

中油昨火速發聲明，強調「性騷擾零容忍」，已要求相關主管展開釐清，並將依警方調查結果採適當處置。（翻攝自臉書）中油昨火速發聲明，強調「性騷擾零容忍」，已要求相關主管展開釐清，並將依警方調查結果採適當處置。（翻攝自臉書）

隨著輿論持續發酵，台灣中油官方臉書也遭灌爆，網友湧入要求交代。中油昨（3日）火速發聲明，強調「性騷擾零容忍」，已要求相關主管展開釐清，並將依警方調查結果採取適當處置。中油強調，公司長期推動性平與友善職場環境，嚴正看待任何性別歧視行為，但外界仍高度關注後續如何究責，風波未見停歇。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中