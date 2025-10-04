詹怡宜卸32年新聞崗位 談退休生活：連滾帶爬

〔記者林欣穎／台北報導〕前TVBS新聞部副總經理、《一步一腳印》主持人詹怡宜今（4）日出席新書發表會，她為新書《一步一腳印，邁向永續路—發現台灣SDGs典範故事》的作者之一，這也是她今年7月宣布從電視台退休後久違與媒體見面。詹怡宜目前在台大新聞所教課，談及退休生活，她笑稱自己本來是希望從從容容、游刃有餘，「結果我是匆匆忙忙、連滾帶爬。」

前TVBS新聞部副總經理、《一步一腳印》主持人詹怡宜今日出席新書發表會，右為新聞主播錢麗如。（記者陳奕全攝）

詹怡宜提到退休後要自己安排時間，需要更多自律，她剛從32年的工作崗位退下，雖然有些不習慣但心情是開心的，過往她忙於工作，幾乎沒有時間能好好陪家人，「現在終於讓我女兒覺得，她下課回家時，我有可能會在家。」

詹怡宜婚後育有兩個女兒。（記者陳奕全攝）

詹怡宜婚後育有兩個女兒，提到老公曾問小女兒會不會想像媽媽一樣當主播，「我女兒就說不要，她說：『我想要以後能陪女兒一起吃晚飯』。」雖然詹怡宜笑著分享，但話語間也道盡媒體人忙碌辛酸。

詹怡宜幫兩個女兒做便當，已經持續9年。（記者陳奕全攝）

不過詹怡宜也說，雖然32年來很少陪家人一起吃晚餐，但她都有幫兩個女兒做便當，已經持續9年，如今女兒高三了，她也要從做便當的日子裡畢業。如今她在台大教書，也曾讚現在的學生很有創造力，她也鼓勵學生可以在網路找到自己的觀眾。今她也在現場將《一步一腳印》立牌象徵性的交接給了現任主持人錢麗如，她也盼之後能讓學生與節目合作，先與媒體接軌。

至於在T台做節目多年的陳文茜，即使罹癌治療中仍心繫節目，詹怡宜表示她就是身體不好，「她還是非常努力堅持，即使是她在身體不好的狀態下還是要做好節目。」

