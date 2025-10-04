自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹怡宜卸32年新聞崗位 談退休生活：連滾帶爬

〔記者林欣穎／台北報導〕前TVBS新聞部副總經理、《一步一腳印》主持人詹怡宜今（4）日出席新書發表會，她為新書《一步一腳印，邁向永續路—發現台灣SDGs典範故事》的作者之一，這也是她今年7月宣布從電視台退休後久違與媒體見面。詹怡宜目前在台大新聞所教課，談及退休生活，她笑稱自己本來是希望從從容容、游刃有餘，「結果我是匆匆忙忙、連滾帶爬。」

前TVBS新聞部副總經理、《一步一腳印》主持人詹怡宜今日出席新書發表會，右為新聞主播錢麗如。（記者陳奕全攝）前TVBS新聞部副總經理、《一步一腳印》主持人詹怡宜今日出席新書發表會，右為新聞主播錢麗如。（記者陳奕全攝）

詹怡宜提到退休後要自己安排時間，需要更多自律，她剛從32年的工作崗位退下，雖然有些不習慣但心情是開心的，過往她忙於工作，幾乎沒有時間能好好陪家人，「現在終於讓我女兒覺得，她下課回家時，我有可能會在家。」

詹怡宜婚後育有兩個女兒。（記者陳奕全攝）詹怡宜婚後育有兩個女兒。（記者陳奕全攝）

詹怡宜婚後育有兩個女兒，提到老公曾問小女兒會不會想像媽媽一樣當主播，「我女兒就說不要，她說：『我想要以後能陪女兒一起吃晚飯』。」雖然詹怡宜笑著分享，但話語間也道盡媒體人忙碌辛酸。

詹怡宜幫兩個女兒做便當，已經持續9年。（記者陳奕全攝）詹怡宜幫兩個女兒做便當，已經持續9年。（記者陳奕全攝）

不過詹怡宜也說，雖然32年來很少陪家人一起吃晚餐，但她都有幫兩個女兒做便當，已經持續9年，如今女兒高三了，她也要從做便當的日子裡畢業。如今她在台大教書，也曾讚現在的學生很有創造力，她也鼓勵學生可以在網路找到自己的觀眾。今她也在現場將《一步一腳印》立牌象徵性的交接給了現任主持人錢麗如，她也盼之後能讓學生與節目合作，先與媒體接軌。

至於在T台做節目多年的陳文茜，即使罹癌治療中仍心繫節目，詹怡宜表示她就是身體不好，「她還是非常努力堅持，即使是她在身體不好的狀態下還是要做好節目。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中