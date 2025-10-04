拍攝未成年人性影像緩刑3年！炎亞綸將現身台中辦講座分享人生

中山73推「多元情感」，邀請炎亞綸舉辦講座邀炎亞綸講座，暢談他自我認同的旅程。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸因外流自己與未成年性影像，被判緩刑3年確定，目前仍在緩刑期間，他近期已重返正軌，除了攜手製作人、導演稅成鐸成立大浪娛樂，宣布啟動四大製作計畫，本月還受邀蒞臨「中山73」舉辦講座，暢談他在演藝圈的蛻變與真實自我認同的旅程，鼓勵大眾正視內心、活出真我。

「中山73影視藝文空間」為台中市唯一小型藝術電影院，10月份將推出雙焦點主題影展，探討「多元情感」。兩大焦點主題為「從今以後的我們」與「親情的力量」，除了精選6部國際佳片，台中市影視發展基金會更將邀請炎亞綸蒞臨舉辦「不只是偶像：用勇氣活成自己的樣子」講座。

請繼續往下閱讀...

《我談的那些戀愛》讓女主角吳君如榮獲金馬獎提名。（海鵬提供）

主題影展之一「從今以後的我們」，精選三部獲金馬獎肯定的香港電影，包括《叔‧叔》、《從今以後》以及《我談的那場戀愛》；另一焦點主題「親情的力量」選映三部橫掃各大國際影展的作品，透過夫妻、父子及兄弟關係，關注血脈之間的親情羈絆。

《叔‧叔》講述兩位未出櫃男同志的動人情感，曾獲金馬獎5項大獎提名。（海鵬提供）

「親情的力量」選映包括：榮獲坎城影展金棕櫚獎的《墜惡真相》、橫掃土耳其影評人協會獎最佳影片等6項大獎的《野梨樹》、改編德國法蘭克福國際書展獲獎小說的溫情喜劇《他叫簡單，他是我兄弟》，則描述一對從小相互扶持兄弟，為了能生活在一起，就此展開一趟尋父之旅。三部作品從不同親情面向切入，誠摯感人，值得細細品味。

《他叫簡單，他是我兄弟》描述一場尋父之旅的故事。（海鵬提供）

此外，10月份「首輪藝術電影」選映兩部歐洲浪漫電影：首推紀念文學巨匠卡夫卡逝世100週年之作《卡夫卡最後的愛》，講述德國文學大師法蘭茲·卡夫卡人生最後一年的故事，不僅敘述了這位德語文學史上最出色作家的罕見愛情，更以輕柔筆觸聚焦於愛情與死亡、病痛與尊嚴的辯證，展現卡夫卡生命最後的光輝。

另一部《拿坡里的美麗傳說》則為奧斯卡名導保羅索倫提諾獻給家鄉拿坡里的情書，故事講述女主角「帕特諾佩」（希臘神話中拿坡里城市女神之名）的傳奇一生，探討人生的美麗、死亡與愛，以及時光的流逝。

而炎亞綸將於10月19日下午四點蒞臨「中山73」舉辦「不只是偶像：用勇氣活成自己的樣子」講座，分享「不只是偶像」真實人生，並鼓勵大眾正視內心、活出真我。名額有限，機會難得，歡迎提早報名。更多節目資訊與精采活動，請見「中山73」官方網站與臉書粉絲專頁。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法