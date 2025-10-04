自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拍攝未成年人性影像緩刑3年！炎亞綸將現身台中辦講座分享人生

中山73推「多元情感」，邀請炎亞綸舉辦講座邀炎亞綸講座，暢談他自我認同的旅程。（海鵬提供）中山73推「多元情感」，邀請炎亞綸舉辦講座邀炎亞綸講座，暢談他自我認同的旅程。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸因外流自己與未成年性影像，被判緩刑3年確定，目前仍在緩刑期間，他近期已重返正軌，除了攜手製作人、導演稅成鐸成立大浪娛樂，宣布啟動四大製作計畫，本月還受邀蒞臨「中山73」舉辦講座，暢談他在演藝圈的蛻變與真實自我認同的旅程，鼓勵大眾正視內心、活出真我。

「中山73影視藝文空間」為台中市唯一小型藝術電影院，10月份將推出雙焦點主題影展，探討「多元情感」。兩大焦點主題為「從今以後的我們」與「親情的力量」，除了精選6部國際佳片，台中市影視發展基金會更將邀請炎亞綸蒞臨舉辦「不只是偶像：用勇氣活成自己的樣子」講座。

《我談的那些戀愛》讓女主角吳君如榮獲金馬獎提名。（海鵬提供）《我談的那些戀愛》讓女主角吳君如榮獲金馬獎提名。（海鵬提供）

主題影展之一「從今以後的我們」，精選三部獲金馬獎肯定的香港電影，包括《叔‧叔》、《從今以後》以及《我談的那場戀愛》；另一焦點主題「親情的力量」選映三部橫掃各大國際影展的作品，透過夫妻、父子及兄弟關係，關注血脈之間的親情羈絆。

《叔‧叔》講述兩位未出櫃男同志的動人情感，曾獲金馬獎5項大獎提名。（海鵬提供）《叔‧叔》講述兩位未出櫃男同志的動人情感，曾獲金馬獎5項大獎提名。（海鵬提供）

「親情的力量」選映包括：榮獲坎城影展金棕櫚獎的《墜惡真相》、橫掃土耳其影評人協會獎最佳影片等6項大獎的《野梨樹》、改編德國法蘭克福國際書展獲獎小說的溫情喜劇《他叫簡單，他是我兄弟》，則描述一對從小相互扶持兄弟，為了能生活在一起，就此展開一趟尋父之旅。三部作品從不同親情面向切入，誠摯感人，值得細細品味。

《他叫簡單，他是我兄弟》描述一場尋父之旅的故事。（海鵬提供）《他叫簡單，他是我兄弟》描述一場尋父之旅的故事。（海鵬提供）

此外，10月份「首輪藝術電影」選映兩部歐洲浪漫電影：首推紀念文學巨匠卡夫卡逝世100週年之作《卡夫卡最後的愛》，講述德國文學大師法蘭茲·卡夫卡人生最後一年的故事，不僅敘述了這位德語文學史上最出色作家的罕見愛情，更以輕柔筆觸聚焦於愛情與死亡、病痛與尊嚴的辯證，展現卡夫卡生命最後的光輝。

另一部《拿坡里的美麗傳說》則為奧斯卡名導保羅索倫提諾獻給家鄉拿坡里的情書，故事講述女主角「帕特諾佩」（希臘神話中拿坡里城市女神之名）的傳奇一生，探討人生的美麗、死亡與愛，以及時光的流逝。

而炎亞綸將於10月19日下午四點蒞臨「中山73」舉辦「不只是偶像：用勇氣活成自己的樣子」講座，分享「不只是偶像」真實人生，並鼓勵大眾正視內心、活出真我。名額有限，機會難得，歡迎提早報名。更多節目資訊與精采活動，請見「中山73」官方網站與臉書粉絲專頁。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中