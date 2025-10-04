宋慧喬客串秀智新劇！藍色精靈美翻韓網：真的是女神

秀智、金宇彬主演的Netflix韓劇《許願吧，精靈》昨天上架。（翻攝自Netflix）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕秀智、金宇彬主演的Netflix韓劇《許願吧，精靈》昨天（3日）上架，沒想到竟有大咖助陣，正是宋慧喬。她一現身立刻引發韓網熱議，紛紛表示，「天啊太美了」、「真的是女神」、「太適合煙燻妝了」。

《許願吧，精靈》宋慧喬。（翻攝自Netflix）

在《許願吧，精靈》第8集中，秀智摸摸罐子之後，宋慧喬就伴隨著蝴蝶出現，她帶著煙燻妝、身穿水藍色服裝，活像阿拉丁中的茉莉公主。秀智飾演的「奇嘉盈」還喊著：「宋慧喬？」宋慧喬解釋：「我這是名人的臉嗎？看妳一直摸那個罐子，我就在Netflix找到了你們那邊的長相，選了一張最滿意的來用。」原來她飾演的金妮雅是金宇彬飾演的伊布利斯的前女友，兩人還當場鬥起嘴來，意外讓秀智吃醋，笑果十足。

《許願吧，精靈》宋慧喬。（翻攝自Netflix）

《許願吧，精靈》是金恩淑最新的編劇作品。（資料照，翻攝自News1）

韓媒報導，宋慧喬這次特別客串，是因為這是金恩淑最新的編劇作品，宋慧喬曾與金銀淑合作過《太陽的後裔》及《黑暗榮耀》兩人相當有緣分。這是宋慧喬出道28年首次客串，僅出現在5分鐘，去年卻不惜搭10小時的飛機到杜拜，「零片酬」只為了力挺金恩淑，實在超級有心。《許願吧，精靈》已在Netflix上架。

