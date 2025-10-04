一秒變演唱會！Energy突現身花園夜市 16蹲掀高潮

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy昨晚受邀擔任「台南花園夜市星期五開幕晚會」壓軸演出，以《星期五晚上》將現場帶到最高潮，阿弟更即興改編歌詞：「反正要吃宵夜，要去花園夜市！」讓夜市瞬間變成專屬派對，舞台前也聚集許多小朋友一起16蹲，讓這場特別的演出成為花園夜市的難忘回憶。

Energy​為台南花園夜市首個「星期五晚上」助陣。（相信音樂提供）

Energy以帥氣舞曲《Here I Am》、《馬上去》震撼開場，首次在夜市開唱的他們，讓現場一秒變成萬人演唱會，邀請上台的粉絲除了有因電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》而成為書偉的「發貴粉」；也有小妹妹大喊「最喜歡Toro」，Toro立刻寵粉回應，將她公主抱轉圈再加碼起立蹲下，妹妹幸福表情滿溢，全場尖叫連連。另一位是不笑時神情帶點殺氣的小妹妹，在和Energy合跳《微笑先生》後，被成員逗趣喊話：「現在可以笑一個吧！」成功收穫妹妹萌翻天的笑容。

Energy​暖心逗小妹妹笑。（相信音樂提供）

花園夜市今年迎來20週年慶，身為台南人的Toro表示自己已經來過許多次：「而且現在星期五晚上都能來！」相當愛吃美食的書偉也笑說：「台南的美食總是不會讓人失望」，牛奶則對花園夜市的各種小吃如數家珍，一一細數美食清單，逗得大家口水直流。

Energy​首次在夜市開唱。（相信音樂提供）

Energy將於明年1月10、11日一連兩天於台北小巨蛋舉行「中華電信Energy《ALL IN全面進擊》演唱會」，Toro也在花園夜市現場化身「叫賣哥」，呼籲所有還沒買票的粉絲趕快去買票：「現在1月10日已經售罄，1月11日還有最後一點點票！」邀請大家明年一起進小巨蛋看更完整的現場演出。

